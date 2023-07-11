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11 Temmuz 2023 Salı 11:23:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 11:23:00

Heyelan nedeniyle Bolu Abant gişelerinden kapatılan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı

Kaynak: AA

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Heyelan nedeniyle Bolu Abant gişelerinden araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde ulaşım, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

Karayolları ekipleri, önceki gün Bolu Dağı Tüneli çıkışında toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışmalarını bitirdi.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren iş makineleriyle yola kayan toprak ve kaya parçalarını kaldıran ekipler, saatler süren çalışma sonucu otoyolu araç geçişine güvenli hale getirdi.

Heyelanın ardından D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler, Abant gişelerinin açılmasıyla otoyolun İstanbul istikametini kullanmaya başladı.

Abant çıkışından Kaynaşlı Gişeleri'ne kadarki yaklaşık 23 kilometrelik güzergahın uzun süre kapalı kaldığı yolda ulaşım normale döndü.

Ekipler ayrıca Bolu Dağı Tüneli'nin giriş kısmından toprak kayması yaşanan riskli bölgeyi de içine alan yaklaşık 5 kilometre boyunca, dağ yamacının bulunduğu sağ şeridi tedbir amaçlı dubalarla kullanıma kapattı.

Etiketler : Bolu Bolu Dağı Tüneli Bolu Dağı Tüneli çıkışı
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