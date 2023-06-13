VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan yurda döndü
Deprem soruşturmaları sürüyor... Gaziantep'te bir kişi daha tutuklandı
Kahovka'daki siviller Odessa'ya tahliye ediliyor
Heyelan 2 aracı toprak altında bıraktı
Çin'den akaryakıt fiyatlarına ayarlama
"Büyük Türkiye ideali için sorumluluklarımız büyük"
13 Haziran 2023 Salı 18:37:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 18:37:00

Heyelan 2 aracı toprak altında bıraktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Afyonkarahisar'da meydana gelen heyelanda iki araç toprak altında kaldı, kara yolunun heyelan gerçekleşen tek şeridi ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar - Denizli kara yolunda yaşanan heyelan sebebiyle 2 araç toprak altında kaldı.

Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar - Denizli kara yolunun Devrent mevkiinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 aracın toprak altında kaldığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprak altında kalan araçların çıkartılması ve içlerinde kimsenin bulunup bulunmadığını tespiti için çalışma başlattı.

Olay sebebiyle kara yolunun heyelan gerçekleşen tek şeridi ulaşıma kapandı.

Etiketler : AFYONKRAHİSAR HEYELAN ARAÇ
Hacker hikayesine geri sayım

Hacker hikayesine geri sayım
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı
Leyla Feray: Disiplinli biriyim

Leyla Feray: Disiplinli biriyim
Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı

Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı
‘Eyvah' Zeynep

‘Eyvah' Zeynep
Hayali İngilizce albüm

Hayali İngilizce albüm
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Setten nikâh masasına

Setten nikâh masasına
Gomis'i çok seviyorum

Gomis'i çok seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX