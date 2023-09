Heyecan Kaldığı Yerden Devam Ediyor TEKNOFEST 27 Eylül'de İzmir'de

TEKNOFEST, İZMİR'DE AYAKLARI YERDEN KESECEK



Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiren TEKNOFEST, yine gençlerin enerjisiyle İzmir'de yeni rekorlar kırarak ayakları yerden kesmeye devam edecek. Çiğli Havalimanında gerçekleştirilecek TEKNOFEST İzmir'de teknoloji ve girişim yarışmaları, gökyüzünde görsel şölen yaşatan hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserlerle bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu unutulmaz bir serüven yaşanacak.

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye" hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te bu yıl ilk defa Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışmasında 34 girişim 3 milyon 750 bin TL lik ödülün sahibi oldu. İzmir etabında Turizm Teknolojileri ve Oyun Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri temalarında yarışacak girişimci yarışmacılar burada en iyisi olmak için mücadele edecek. Ayrıca Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon, Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinlikleri de Milli Teknoloji Hamlesine İzmir'de katkı sunmaya devam edecek.

DENEYAP FİKİR MARATONU VE DENEYAP MAKEATHON YARIŞMASI İLK KEZ TEKNOFEST İZMİR'DE DÜZENLENECEK



TEKNOFEST İzmir'de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması da düzenlenecek. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini ve sunum yeteneklerini pekiştirecek olan yarışmalar aynı zamanda ürünleştirme sürecini ve marka geliştirmeyi deneyimleyen bir nesil yetişmesini de amaçlıyor. Festival kapsamında 81 il 132 farklı Deneyap Teknoloji Atölyesinden ortoakul ve lise/üzeri seviyesinde 913 takım, 2592 öğrenci Deneyap Fikir Maratonuna başvuruda bulunurken, öğrencilerin danışmanları tarafından desteklendiği yarışmada toplam 327 takımda 1055 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı. Ara turda sunumlarını gerçekleştirilen 327 takım 1055 öğrenci arasından 28 takım 94 öğrenci finalist olma hakkını kazandılar. Dereceye girenler ortaokul kategorisinde toplam 60 bin TL, lise kategorisinde de toplam 60 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Yine Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya devam öğrencilerin kendilerini deneyecekleri, eğitimlerde öğrendikleri bilgileri hayata geçirecekleri Deneyap Makeathon Yarışması ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Öğrenciler oluşturdukları takım ile yarışma esnasında verilecek konuya çözüm üretecek ve bu çözümü prototip haline getirecek. 3 aşamalı olarak düzenlenen yarışmada finalist olan takımlara bir tema verilecek olup takımlar belirlenen tema üzerinde çalışacak ve soruna uygun prototip üretimi yapacak. TEKNOFEST İzmir kapsamında ilk kez düzenlenen yarışmaya 1005 takımda 2979 öğrenci ön başvuruda bulundu ve 408 takım 1301 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı. Ara turda video tanıtımlarını gerçekleştirilen 408 takım 1031 öğrenci arasından 32 takım 102 öğrenci finalist olma hakkını kazandı.

İLK GÜNDEN BUGÜNE RAKAMLARLA TEKNOFEST



TEKNOFEST 2018

2 Düzenleyici Kuruluş, 28 Paydaş Kurum

14 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

2 Milyon ₺'den Fazla Ödül

2 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

4.333 Takım Başvurusu

20.000+ Kişi Başvurusu

750+ Finalist Takım

2000+ Finalist Kişi

550.000 Festival Ziyaretçi Sayısı

TEKNOFEST 2019

2 Düzenleyici Kuruluş, 53 Paydaş Kurum

19 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

2 Milyon ₺'den Fazla Ödül

4 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

81 İl

122 Ülke

17.373 Takım Başvurusu

50.000+ Kişi Başvurusu

2.000+ Finalist Takım

10.000+ Finalist Kişi

1.720.000 Festival Ziyaretçi Sayısı

TEKNOFEST 2020

2 Düzenleyici Kuruluş, 63 Paydaş Kurum

21 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

3 Milyon ₺'den Fazla Ödül

4 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

81 İl

84 Ülke

20.197 Takım Başvurusu

100.000+ Kişi Başvurusu

1.260+ Finalist Takım

5.000+ Finalist Kişi

Pandemi sebebiyle ziyaretçiye kapalı gerçekleştirildi.

TEKNOFEST 2021

2 Düzenleyici Kuruluş, 72 Paydaş Kurum

35 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

5 Milyon ₺'den Fazla Ödül

7 Milyon ₺'den Fazla Destek

81 İl

111 Ülke

44.912 Takım Başvurusu

200.000+ Kişi Başvurusu

2.200+ Finalist Takım

13.000+ Finalist Kişi

1.000.000 Festival Ziyaretçi Sayısı

TEKNOFEST 2022

2 Düzenleyici Kuruluş, 98 Paydaş Kurum

40 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

7 Milyon ₺'den Fazla Ödül

22 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek

81 İl

107 Ülke

154.034 Takım Başvurusu

600.000+ Kişi Başvurusu

5.960+ Finalist Takım

27.000+ Finalist Yarışmacı

1.250.000 Festival Ziyaretçi Sayısı

TEKNOFEST 2023

2 Düzenleyici Kuruluş, 123 Paydaş Kurum

44 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması

20 Milyon ₺'den Fazla Ödül

20 Milyon ₺'den Fazla Malzeme Desteği

81 İl

100 Ülke

337.744 Takım Başvurusu

1.000.000+ Yarışmacı Başvurusu

3.000+ Finalist Takım

12.000+ Finalist Yarışmacı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler kayıtlarını TEKNOFEST web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabilecek.

Basın iletişimi için:

Orkestra İletişim – 0212 570 80 88

Hatice Güleç - 0532 552 42 38 [email protected]

Tuba Yeruşan Aydın - 0535 586 51 57 [email protected]