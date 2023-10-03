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Hesaplara yatırıldı... Çiftçilere 11,2 milyar liralık destek
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03 Ekim 2023 Salı 23:27:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 23:27:00

Hesaplara yatırıldı... Çiftçilere 11,2 milyar liralık destek

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Çiftçilerin 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteği kartlarına tanımlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugün Ziraat Bankası kartlarına tanımlandığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Etiketler : mazot desteği gübre desteği çiftçi destekleri
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