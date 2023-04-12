Herkese dokunan vaatler

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı. Türkiye Yüzyılı hedeflerinin öne çıktığı beyannamede, ev kadınlarına erken emeklilik, gençlere teknolojik ürünlerde vergi muafiyeti, çalışana refah payı ve kamuda mülakatların kaldırılması gibi vaatler dikkat çekti.

Seçim beyannamesi 131 ve 486 sayfalık iki kitap halinde tüm katılımcılara dağıtıldı. Kitaplarda hem vaatler, hem de 21 yıllık icraatlarla eserler yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesini açıkladı. 612 sayfalık beyannamede Türkiye Yüzyılı hedefleri ve asrın felaketiyle yıkılan 11 şehrin yeniden ihyasının ön plana konulduğu dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar milletimize yapmayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemedik, söylediğimiz hiçbir şeyden de geri dönmedik. Meydanlarda ağzına geleni söyleyip, işbaşına gelince hepsini unutanların, inkâr edenlerin, tersini yapanların, vaatlerinin üzerine beton dökenlerin ülkemize ne büyük zararlar verdiğini biliyoruz. Biz ne kendimizi, ne milletimizi asla böyle bir zelil duruma düşürmedik, düşürmeyiz. Bunun için verdiğimiz her sözü, beyannamemize yazdığımız her maddeyi uzun hazırlıklar sonunda ortaya çıkardık" diyerek açıkladı:

AFETLERE DİRENÇLİ TÜRKİYE

Deprem bölgesinde 319 bini 1 yılda teslim edilecek şekilde toplam 650 bin yeni konut yapılacak. 11 ilde yaralar sarılacak.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'yle, 81 ilin tamamı, afetlere dirençli şehirler haline gelecek.

BECERİYE DAYALI EĞİTİM

Çocukların yetenekleri, eğitimin ilk kademelerinden itibaren keşfedilerek, becerilerine uygun yönlendirme sağlayacak bir sistem kuracağız.

5 milyon öğrenciye verilen ücretsiz öğle yemeği desteği devlet okullarına yaygınlaştırılacak.

Tüm öğretmenler her yıl hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

SAĞLIKTA BÜYÜK GELİŞİM

İlaç ve tıbbi sektörlerdeki geliştirme ve üretim kapasitesi artırarak, savunma sanayiindekine benzer bir atılım yapılacak.

Aile sağlığı, aile diş hekimliği, evde bakım, palyatif bakım gibi hizmetler güçlendirilecek.

Sağlık turizminde, dönem sonunda 3 milyon misafir ve 10 milyar dolar gelir hedefliyoruz.

REFORMLAR DÖNEMİ

Toplumun hiçbir kesimine hayat biçimi ve kimlik dayatılmasına izin veirlmeyecek.

Demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmaya devam edecek.

Terör örgütlerinin ve vesayet odaklarının siyasete müdahalesine göz yumulmayacak.

AYM'YE KANUN TEKLİFİ

Özgürlükçü yeni sivil bir anayasa yapılacak.

Yasama reformu yapılacak, Siyasi Partiler Kanunu değişecek.

Belirli sayıda vatandaş kanun teklifi verebilecek, kanun iptali için AYM'ya başvuru yapabilecek.

Siyasi parti kapatma davaları Meclis iznine bağlanacak.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek, 'vatandaşlık maaşı' uygulaması başlatılacak.

Her ailede en az bir çalışan olması sağlanacak.

Ev hanımlarına emeklilik güvencesi getirilecek, priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.

Kadınların emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

Bu hedefler için ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kurulacak.

GENÇLERE VERGİ MUAFİYETİ

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar için vergi muafiyeti sağlanacak.

Aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek.

Üniversiteli gençlere 'Gençlik Kartı' verilecek. Bu karta sahip olan gençler tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.

Her ile kültür merkezi, her ilçeye kütüphane açılacak. Kütüphaneler 7/24 hizmet verecek.

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.

Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirebilmesi için, yurtdışında en az 185 gün şartı 30 güne düşecek.

ENFLASYON TEK HANE

Enflasyon yeniden tek haneli rakamlara düşecek.

Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanların ücretleri daima enflasyonun üzerinde artırılarak, refah düzeyi yükselecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz ayında asgari ücrette artış yapılacak.

5 yılda 6 milyon kişiye yeni istihdam sağlanacak, işsizlik yüzde 7'ye geriletilecek.

Yeni ve güçlü bir ekonomi ekibi görevi üstlenecek, makroekonomik politika çerçevesi güncellenecek.

Çocuklar ve yaşlılar öncelikli olmak üzere hassas tüketici gruplarına özel önlemler alınacak.

KAMUDA MÜLAKAT YOK

Kamuya işe alımlarda mülakat kalkacak. Gençler sınavdaki başarı sıralamasına göre yerleşecek.

Yeni nesil Dijital Türk Lirası projesi hayata geçirilecek.

TURİZMDE BÜYÜK ATAK

Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle, yatırım hızlanacak.

300 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısı, 1 milyonun üzerine çıkarılacak.

Bilişim ihracatında 15 milyar dolara ulaşarak, Türkiye küresel bir merkez haline dönüşecek.

MİLLİ GELİR 16 BİN DOLAR

Yıllık 5,5 büyüme oranıyla, milli gelir 1,5 trilyon dolara, ardından da 2 trilyon dolara çıkartılacak.

Kişi başına düşen milli gelir 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara yükseltilmişti. Bu hedef 16 bin dolara çıkarılacak.

YERLİ ENERJİ EVLERDE

Yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verilecek.

Enerji ithalatı yarıya düşecek.

Karadeniz doğalgazının ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali tam kapasite devreye girecek.

Karadeniz doğalgazı tüm evlere ulaşacak. Mevcut 710 milyar m3'lük rezerve ilave yeni keşifler de katılacak.

Elektrikte 100 cigavat olan kurulu güç, 136'ya yükseltilecek.

Doğalgaz kullanamayan ilçe kalmayacak.

ANKARA-İSTANBUL SÜPER TREN

Hızlı tren hattı 13 bin 400 kilometreye, toplam demiryolu ağı 28 bin 600 kilometreye çıkacak.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattı devreye girecek. 11 il, hızlı tren ağıyla birbirine bağlanacak.

Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kurulacak.

Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli'ne yeni limanlar ve lojistik üssü yapılacak.

Kanal İstanbul'un bağlantı yolları-altyapı çalışmaları bitecek.

6G TEKNOLOJİSİ GELİYOR

İnternette 5-G teknolojisi nüfusun tümüne yayılacak.

6-G teknolojisinin hazırlıkları başlayacak.

Dünyanın en büyük 10 uydu operatöründen biri haline geldiğimiz Türkiye'nin uzaydaki gücü daha da artacak.

TOGG'A YATIRIM SÜRECEK

7 yılda 1 milyon TOGG, yollara çıkacak.

Elektrikli araç şarj altyapısı ilk etapta 142 megavat gücüne çıkarılacak ve yatırım artırılacak.

TAM BAĞIMSIZILIK SAVUNMA

Kızılelma ufkuyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefi yerine getirilecek.

Milli muharip uçağı, dikey iniş/kalkış yapabilen SİHA'lar ve muharip insansız uçaklar ile insansız kara ve deniz araçları, uydu sistemleri, elektronik harp, siber güvenlik, uzun menzilli hava savunma ve füze sistemleri, nanoteknoloji, bioteknoloji, lazer, kuantum teknolojileri ve yapay zekâ destekli otonom sistemler gibi yenilikçi ve çığır açan teknolojilere yatırım yapılacak.

İHA teknolojileri en ileri stratejilerle desteklenecek.

100 MİLYON DEKAR EKİLİ ALAN

Bitkisel üretim 132 milyon tona, su ürünleri üretimi 750 bin tona çıkarılacak.

Sertifikalı tohum, fide ve fidan üretimleri artırılaacak.

Arazi toplulaştırma çalışmaları 100 milyon dekara çıkacak, vakit, enerji, alet ve ekipman verimliliği artırılacak.

Ata Tohum Projesi kapsamında, farklı türlerde 37 yerel çeşit koruma altına alındı. Buna ilave olarak, 5 yılda 312 adet ata tohumunun tescili yapılacak.

Yerli ve milli tohumculuğun geliştirilmesi için İhtisas Tohum Üretim Bölgeleri oluşturulacak.

ÇİFTÇİNİN GELİRİ ARTACAK

Su depolama hacmi 193 milyar metreküpe çıkarılarak, 80 milyon dekar araziyi sulayacak, 37 bin megavat enerji üretilecek.

Büyükbaş hayvan varlığı 19 milyona, küçükbaş hayvan varlığımız 68 milyona çıkartılacak.

Topraklarımızın %30'unun üzerine, verimli orman alanı miktarını 14.5 milyon hektara çıkacak.

YEŞİL KALKINMA HEDEFLERİ

Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji ve Bölge Planlar uygulamaya girecek.

Ülke ekonomisi ve sosyal hayatla yeşil kalkınma bütünleştirilecek.

Elektrikli araçların kullanımı ve elektrik depolama ihtiyacı ile küresel ölçekte önem kazanan lityum iyon pillerin temel hammaddesi lityum karbonatın ülkemizde üretimini sağlanacak.

MADENCİLİĞE HIZ VERİLİYOR

Yerli kömürün değerlendirilmesi için temiz kömür teknolojisi çalışmalarına hız verilecek.

Madenlerin yurtdışında aranması ve işletilmesi faaliyetleri artırılacak.

20 yıl önce hiç üretmediğimiz ve potansiyelini yıllık 40 ton seviyelerine çıkardığımız altın üretimi 2 katına çıkarılacak.

ŞEHİT YAKINLARI-GAZİLER

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında şehit yakınları ve gazilerin iş ve işlemlerinin takip edileceği irtibat noktası oluşturulacak.

ENGELLİYE ÖZEL İMKAN

Günlük bakım ve yatılı bakım merkezlerinin sayısı artacak.

Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla korumalı işyerlerinin kapsamı genişletilecek.

HÜKÜMET SİSTEMİ HEDEFLERE GÖRE RESTORE EDİLECEK

Başkan Erdoğan: "Dünyaya odel olarak sunduğumuz insani ve vicdani dış politikamızı, istikrar, denge ve atılım hedefleriyle, girişimci, etkin ve sonuç alıcı bir şekilde geliştirmeyi sürdüreceğiz. Hem ülkemizin, hem bölgemizin, hem insanlığın huzur ve istikrar bulacağı bir dış politikayla, çok taraflılık, daha fazla işbirliği, barış, istikrar ve insani diplomasiyle Türkiye eksenini inşa edeceğiz. Son 5 yıldaki uygulama tecrübesine ve değişen ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni restore ederek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz. "