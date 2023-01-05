Herkes ev sahibi olacak! Taksitte 3 yıl devlet desteği...

Orta gelirliye dönük kampanya 'Yeni Evim' adıyla başlatıldı. Evi olmayanların 16 Ocak'tan itibaren başvurabileceği kampanya kapsamında faiz 0.69'dan başlayacak. Vade ise Avrupa ülkelerindeki gibi 15 yıl olacak.

Dar gelirliye dönük "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nin ardından orta gelirliye dönük konut paketi de açıldı. 'Sıfır' konutlar için başlatılan kampanyaya başvurular 16 Ocak'ta başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un birlikte duyurduğu kampanya hiç evi olmayan orta gelirlileri kapsıyor. "Yeni Evim" adını taşıyan paketin detayları şöyle:

EVİ OLMAYANA SATIŞ

Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate alınacak. Taksitler hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.

Yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekecek.

Bu kapsamda gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından Türkiye 3 bölgeye ayrıldı. İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.

Verilecek kredi en fazla 1. Bölge olan İstanbul'da 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerde 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerde ise en çok 2 milyon TL olacak.

5 YIL SATIŞ YASAK

1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerinde konut almak isteyenler, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. bölgedeki illerde ikamet şartı aranmayacak.

Verilecek kredi sıfır konutlara yönelik olacak.

Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı olacak.

15 YIL VADE İMKANI

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı % 10 olacak.

Satışlar 15 yıl vadeli olacak.

Faiz/kar payı oranları yüzde 0.69'dan başlayacak.

Vatandaşların ilk üç yılda ödeyecekleri taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine üstlecek. Böylece ilk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

100 BİN AİLEYE İMKAN

İlk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacak finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamı yeni evine kavuşacak.

Proje kapsamımnda konut üretme taahhüdünde bulunan firmalara KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık kredi verilecek.

Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek. Konut almak isteyenler bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.

Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

FİYATLAR DENETLENECEK

Bireyler söz konusu finansman modeliyle 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden konut sahibi olabilecek.

Projeye Emlak Konut da dahil büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

Evler sıfır ve sosyal donatı alanları öncelikli, sağlıklı ve güvenli konutlar olacak.

Fiyat artışına karşı denetleme komisyonu kurulacak. Komisyon, fiyat denetimi yapacak.

AZAMİ HANEHALKI GELİR ŞARTI 80 BİN LİRA

Bakan Nebati'nin verdiği bilgiye göre İstanbul'un yer aldığı 1. Bölge'de azami geliri 80 bin lira, 2'nci Bölge'de azami geliri 65 bin lira, 3'üncü Bölge'de azami geliri 45 bin lira olanlar kampanyadan yararlanacak.

Kooperatif üyeleri, hisseli konut tapusu sahibi olanlar, miras yoluyla yüzde 50 konut sahipliği bulunanlar, bağış yoluyla konut edinenler ile evi bulunanlar kapsam dışı kalacak.

Aile içindeki birey, gelirinin olması kaydıyla ve son iki ayın 9'unda SGK primi ödemiş olmak kaydıyla yararlanabilecek. Çalışan eş diğerine kefil olabilecek.

Kampanyadan yararlanacak olanların son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satmamış olması da gerekiyor.

Kırsaldaki evler ve devre mülkler konut alımına engel olmayacak.

Ayrıca arazi, arsa ve tarlası olanlar da başvurabilir.

İSTANBUL'A 25 BİN KONUT

1 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

(FAİZ: YÜZDE 0.69)

İlk yıl taksit: 4.410

2. yıl taksit: 5.400

3. yıl taksit: 6.480

4. yıl taksit: 10.315

Son 8 yıllık taksit: 12.690

Toplam ödeme: 1.909.570

YÜZDE 0.69 FAİZLE ÇEKİLEBİLECEK KREDİ (TL)

15 YIL 10 YIL

Kredi tutarı Taksit Geri ödeme Taksit Geri ödeme

4.500.000 43.735 7.872.280 55.265 6.631.860

4.000.000 38.875 6.997.580 49.125 5.894.985

3.000.000 29.160 5.248.190 36.845 4.421.240

2.000.000 19.438 3.498.790 24.560 2.947.490

1.000.000 9.719 1.749.395 12.280 1.473.750

Not: Tablo vade boyunca tüm ödemelerin eşit olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.

İLK YILKİ TAKSİTİN 5.309 LİRASI HAZİNE'DEN

Kampanyada ilk 3 yıl Hazine taksit desteği sağlayacaklarına aktaran Nebati 0.69'luk kredi faziyle 1 milyon liralık kredi için örnek bir tablo da paylaştı. Bakan Nebati'nin verdiği bilgiye ilk 3 yıl taksitler düşük tutulacak. Vatandaşlar ilk yıl 4 bin 410 lira,ikinci yıl 5.400 lira, 3. yıl 6480 lira taksit ödeyecek. Normalde 15 yıl vadeli 1 milyon liralık kredinin ortalama taksiti 9 bin 720 lirayı buluyor. Buna göre ilk yıl için Hazine'nin aylık desteği 5309 lira, ikinci yıl 4320 lira, 3240 lira olacak. Bu tatarlar vatandaş 3 yıl sonra kiradan kurtularak evine taşındığı sonraki taksitlerine yansıtılacak.

1 MİLYON LİRALIK KREDİDE 455 BİN LİRALIK AVANTAJ

Nebati, "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin, "Şu anda yüzde 1,20 ile ev almaya kalkanın 1 milyon lira için ödediği miktar 2 milyon 445 bin lira, bu kampanyayla toplamda 1 milyon 990 bin lira ödemiş olacak" dedi. Nebati, "Bugünkü koşullar içinde son dönemin en önemli kampanyalarından bir tanesi" diye konuştu. Konutun 5 yıl satılamayacağını vurgulayan Nebati, 1'inci ve 2'nci Bölge için konut sahipliğinin o ilde en az bir yıl ikamet etme şartına bağlı olduğunu söyledi. Bakan Nebati, "Herhangi bir ilde gelip yatırım amacıyla İstanbul'da konut alma peşine düşülmesin" dedi.

İSTANBULLU İÇİN DE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Kampanya kapsamında İstanbul, 1. bölge kapsamına alınırken kredi limiti de 5 milyon liraya kadar çıkarıldı. Sağlanan kredi imkanı İstanbul'da da konut sahibi olmayı mümkün kılıyor. Çekilecek kredi limiti 1 milyon liraya düşürüldüğünde bu krediyle Esenyurt, Beylikdüzü, Halkalı, Arnavutköy ve Pendik'ten 75-90 metrekare aralığında bir konut almak mümkün. Kredi tutarı 2 milyon liraya çıkarıldığında ise aynı metrekarede Güngören'de 1.8 milyon lira, Sultanbeyli'de 1.5 milyon lira, Beylerbeyi'nde 1.7 milyon, Bağcılar'da ise 1.7 milyon, Kartal'da ise 2 milyon liraya ev bulunabiliyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ: İYİ PLANLANMIŞ

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: 180 ay vade alıcı için iyi bir fırsat.

İnder Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Zam yapana yaptırım uygulanacağının açıklanması, fiyat istikrarı için önemli.

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu: Türkiye ekonomisi için çok önemli bir gelişme. Çok iyi planlanmış.