Her zaman bir umut var

Her zaman bir umut var! Babasına 10 yıl sonra Ürdün'de kavuştu

SAVAŞ AİLESİNİ PARÇALADI

Suriyeli Hele, hayatı bir bilinmezliğe sürüklendiğinde daha henüz 3 yaşındaydı. Suriye'de yaşanan savaş Hele El Nasır'ı hem annesinden hem de babasından kopardı. Hele'ye Hatay'da yaşayan dayısı ve anneannesi sahip çıktı. Türkiye'ye taşınan Hele'nin üzüntüsü hiç dinmedi. 10 yıldır baba özlemi çeken Hele Nasır'ın yardımına Türk Kızılay koştu.

ASRIN FELAKETİ ARAYA GİRDİ

Kızılay 4 yıl boyunca Hele'nin babasını aradı. Sonunda Hele'nin babasına Ürdün'de ulaşıldı. Ancak bu sırada küçük kız Hatay'da asrın felaketini yaşadı. Antalya'da geçici barınma merkezine yerleşen Hele'nin yüzü Kızılay'dan gelen haberle güldü. Kızılay, Hele'yi Ürdün'deki babasına götürüp yıllar süren özlemi sona erdirdi. Hele artık babasıyla yaşayacak.

HAVALİMANINDA BULUŞTULAR



Hele yıllar sonra babası ile Ürdün'ün başkenti Amman'daki havalimanında bir araya geldi. Yeniden kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Turki Nasır, Türk yetkililere teşekkür etti. Hele ise sevincini tek bir cümleyle özetledi, "Çok mutluyum" dedi.