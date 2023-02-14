Her yer yıkıldı, o ayakta kaldı! O da ölüm saatinde takılı kaldı
Adıyaman'da 40 yıllık saat kulesi enkazların arasında dimdik ayakta durdu.
Depremin vurduğu Adıyaman'da, şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkıldı ancak 40 yıllık saat kulesi enkazların arasında dimdik ayakta durdu. Kartal figürlü kulenin tarihi saati de depremin yaşandığı 04.17'yi göstermeyi sürdürüyor.
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