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22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:25:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:25:00

Her şeyi anlattı: Akşener bana ‘yalancı' dedi

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Rize'de İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le tartışan Havva Sevgen, 'Netanyahu benzetmesine sinirlendim, ‘PKK ile çalışıyorsunuz' dedim. Cevap vermedi, ‘yalancı' dedi.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin ardından Rize'ye giderek provokasyona imza atan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İkizdere ve Çayeli ziyaretleri olaylı geçti. Vatandaşlar tarafından 'yuhlanan' Akşener, ziyaretlerini yarıda kesmek zorunda kaldı. Akşener'in ziyareti sırasında soru sormak isterken susturulduğunu ifade eden Havva Sevgen, "İzin vermediler konuşmama. Benim Cumhurbaşkanımı Netanyahu'ya benzetince ben çok sinirlenmiştim" dedi.

TEPKİSİNE ŞAŞIRDIM

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Sevgen şu ifadeleri kullandı: "Biz ilçe merkezine alışverişe inmiştik. Marketten dışarıya çıkardılar bizi. Dediler ki 'Meral Akşener geliyor, buralar karışabilir.' Biz de dışarıya çıktık. O sırada gayet normal bir şekilde 'Başkanım PKK ile çalışıyorsunuz, hangi yüzle buraya geldiniz' diye sordum. Bana 'Sen yalancısın, yalan konuşuyorsun' dediler.

NORMAL VATANDAŞIM

"Korumaları da bana 'Siz yanlı mısınız? Nerelisiniz?' diye sorunca kendisi hemen 'Ne taraf olduğu belli, kiminle olduğu belli' dedi. Şaşırdım yani, ben normal bir vatandaşım, sadece bir sorayım dedim."

O PARTİYLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK YAKIŞIYOR MU

Havva Sevgen şunları söyledi: "Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu. Ben bir emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Propaganda yapacak bir insan da değilim. O anda tesadüfen oraya denk geldi. Geleceğinden bile haberim yoktu. Ben güzelce sorumu sorunca bana yalancısın dedi. Tamam PKK ile işbirliği yalan, CHP ile işbirliği de mi yalan. Hiç yakışıyor mu bu partiye o partiyle işbirliği."

Etiketler : rize meral akşener ip
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