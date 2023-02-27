Her şey çocuklar gülsün diye

Her şey çocuklar gülsün diye

Deprem sonrası Gaziantep İslahiye'deki çadır kente yerleşen çocuklar, duvarlara yaptıkları resimlerle hayallerini yansıtıyor. Grafiti sanatçısı Şenol Karakaya, "Amacımız ruhlarına dokunmak, yüzlerinde tebessüm oluşturmak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 'Küçük Eller Hayallerini Renklendiriyor' çalışması kapsamında çocukların depremin etkisinden uzaklaştırılması amacıyla İslahiye'de etkinlikler yapılıyor. İlçe stadında oluşturulan geçici yaşam alanlarından çadır kentte bulunan çocuklar, grafiti sanatçısı Şenol Karakaya koordinesinde hayallerini duvarlara resmediyor. Çocuklarla stadın bazı duvarlarına grafiti çalışması yaptıklarını belirten Karakaya, "Çocukların ruhlarına dokunmak, yüzlerinde tebessüm oluşturmak, yaralarına derman olmak için duvarları boyuyoruz" dedi. Buradaki çalışmada ilk olarak çocukların hayal dünyalarını keşfederek resimler çizdiklerini dile getiren Karakaya, amaçlarının çocukların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlamak olduğunu belirterek, her gün 50 çocukla çalıştıklarını söyledi.

RENKLERLE MUTLU OLUYORLAR

Karakaya, şöyle devam etti: "Çocuklar aslında kötü bir ruh haliyle buraya geldiler. Çocukların boyalarla tanıştıklarında mutlu olduklarını gördük. Öz güveni olmayan, korkarak dışarıya çıkan çocukların buraya geldiklerinde, renklerle tanıştıklarında mutlu olduklarını görüyoruz."

GÜLDÜREN ETKİNLİKLER

Çok sayıda evin yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, AFAD tarafından ilçe stadyumunda çadır kent kuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığının çadır kentin içinde kurduğu oyun ve etkinlik alanlarında ise gönüllü personel tarafından çocuklara hem oyunlar oynatılıyor hem de psikososyal destek veriliyor. Çocuklar gün içinde futbol, ip atlama, çelik çomak, yakar top, boyama ve ip çekme gibi eğlenceli oyunlar oynuyor.

'RAFADAN TAYFA' İLE EĞLENDİLER

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, TRT Çocuk'un sevilen dizisi "Rafadan Tayfa"nın kahramanları, "Grup Rafadan" müzikal gösterisiyle depremzede çocuklarla buluştu. Organizasyonun koordinatörü Mahmut Karakaya, yapılan bir araştırmada travma halindeki çocukların mutlu oldukları bir günü 40 gün rüyasında gördüğünün tespit edildiğini anlattı. Karakaya, "Türkiye'nin yerli ve milli karakteri, sahada, her koşulda, nerede istenilirse orada olmaya hazır. Sürdürülebilir hale getirirsek, çocuklarımızı bu olumsuz atmosferden biraz olsun uzaklaştırmak istiyoruz. Tahmin ediyorum ki 3-4 ay sahadayız. Rafadan Tayfa olarak aynı anda sahaya çıkabilecek 4-5 ayrı ekibimiz var. Çocukların mutluluğu dünyaya bedel" dedi.

DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

15 BİN OYUNCAK DAĞITILDI

Üyeleri arasında "Rafadan Tayfa", "Aslan", "Kral Şakir", "Kaptan Pengu" ve "İbi" gibi çocuklar tarafından çok sevilen çizgi filmlerin yapımcıları bulunan Animasyon Film Yapımcıları Derneği (ANFİYAP), 3 günde Antakya, Kırıkhan, İskenderun, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Nurdağı ve Bahçe'deki çadır kentlerde misafir edilen 3-9 yaş arasındaki çocukları oyuncakla buluşturdu. ANFİYAP Başkanı İsa Doğmuş, "15 bin oyuncağı çocuklarımıza ulaştırdık. Çocuklar için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AFETZEDE ÇOCUKLARA AT TERAPİSİ

Mersin'de ağırlanan deprem mağduru 60 çocuk, at binmenin heyecanını yaşadı. Hatay ve Kahramanmaraş'tan kente göç eden depremzede ailelerin, belediyeye ait kültür sanat evlerinde misafir edildiğini ifade eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Amacımız, onlara moral vererek, depremin minik ruhlarında oluşturduğu kaygı ve korkuyu bir nebze ortadan kaldırmak, yaşadıkları stresi üzerlerinden atmalarını sağlamak" dedi.

ÇILDIR GÖLÜ'NÜ KIZAKLA GEZDİLER

Depremin etkilediği illerden aileleriyle Ardahan'a gelen çocukların, yaşadıkları travmayı unutmaları amacıyla kentte çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler yapılıyor. 50 çocuk, Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafındaki Belediye Sosyal Tesisleri bölgesinde atlı kızak, futbol, voleybol ve kort tenisi etkinliğine katıldı. Belediye görevlilerince çocuklara yemek ikramı yapıldı.