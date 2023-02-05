Hepsi pastadan pay kapma telaşında! "Babacan ‘FETÖ ağzıyla' konuşuyor"

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05 Şubat 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 10:15:00

Hepsi pastadan pay kapma telaşında! Muharrem İnce: Babacan ‘FETÖ ağzıyla' konuşuyor

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ‘Avrupa aferin diyecek' sözlerine tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı programda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Avrupa aferin diyecek' sözlerine tepki gösterdi. İnce, "Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. Avrupa'nın aferinine ihtiyacımız yok bizim ama milletin aferinine ihtiyacımız var. Bir ulusal, milli duruş lazım" dedi. altılı masayı eleştiren İnce "Muhalefet umut olamıyor" ifadelerini kullandı. Mutabakat metninin baştan savma yazıldığını ileri süren İnce, adaylık tartışmalarına ilişkin ise "2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Birbirlerine ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında" dedi.

Etiketler : muharrem ince ali babacan altılı masa
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