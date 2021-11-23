Şarkıcı Derya Bedavacı, sevenleriyle buluştu. Şarkıcı Luvia adlı mekanda sahne aldı. Bedavacı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Sahneden hayranlarına seslenen şarkıcı, "Hangi ruh halinde olduğunuzu sormayacağım. Beni dinliyorsanız zaten depresyondasınız demektir. Bu geceden sonra hepinize psikolog ayarlayacağım" diyerek güldürdü. Şarkıcı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.