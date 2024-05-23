Neden kına yakıyoruz?

Geçmişten günümüze gel Anadolu geleneklerimizden biri olan kına, manevi anlamının ötesinde birçok hastalığa da şifa oluyor. Hem ruha hem beden şifa olan kına, en kıymetli bitkilerden de bir tanesidir.

FAYDALI OLAN KIRMIZI KINA

Geçmiş zamanlardan itibaren kadınların süs amaçlı kullanmakta olduğu kına, boyadığı alana kırmızı rengini vermektedir. Günümüzde kırmızı ve yeşil kına olmak üzere iki tip çeşidi vardır. Ancak yeşil kına, saf değil renklendirilmiş kınadır. Bu sebeple faydalı olan kırmızı kınadır.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI

Asker uğurlamaları, kına geceleri, sünnet törenleri ve daha birçok kutlama günlerinin bir parçası olan kına, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Birçok hastalığımızın şifacısı, cilt ve saç bakımlarında da sıkça kullanılan kınanın faydaları saymakla bitmiyor.

KINA NASIL YAKILIR?

Öncelikle kuru kına, genişçe bir kaba belirli ölçüde konulur. Üstüne yavaş yavaş sıvı yağ ardından da 3 çorba kaşığı soğutulmuş çay demi eklenerek tahta kaşıkla iyice karıştırılır. Kına kıvam almaya başladığında el yardımı ile karıştırılmaya devam edilir. Karıştırılıp tam anlamıyla kıvam aldıktan sonra vücudunuzun istediğiniz bölgesine sürebilirsiniz. Daha sonra sürülen bölge kapatılarak kuruması beklenmelidir. Tam anlamıyla kuruduğuna emin olduktan sonra ise yıkanabilir.

KINA NEDEN YAKILIR?

Tüm özel günlerimizin vazgeçilmezi olan kına Anadolu geleneklerindendir. Örneğin evlenirken eşlere yakılan kına, bir ömür boyu aşklarının devamını sağlamak amacı ile yapıldığı söylenir. Ayrıca kınanın kişiyi nazar ve kötülüklerden koruyacağına da inanılmaktadır. Gelinin eline yakılan kına evliliğin kutsanması anlamına gelirken misafirlerin yakması ise şahitlik anlamına gelmektedir.

KINANIN FAYDALARI NELERDİR?

Kınanın sağlık alanında faydaları saymakla bitmez. Birçok hastalığa şifa olan kınanın faydalarından birkaç tanesi;

DÖKÜLEN SAÇLARA ÇÖZÜM

Dökülen ve güçsüz saçlar için kına adeta bir şifa kaynağıdır. Düzenli olarak kına kullanılması saçlarınızda meydana gelen kırıklarınızı ortadan kaldırarak güçlü uzamasına yardımcı olur. Kına, saç dökülmesini engellediği gibi bir de saç derisinin de sağlıklı olmasına destek olur.

AYAK KOKUSUNA SON

Kına, saçların yanı sıra ayaklarda meydana gelen sağlık problemlerinde de etkili bir yöntemdir. Günümüzde kına, ayaklarda yer alan mantarı ve kokuyu gidermekte bire bir yöntemdir. Ayrıca ayaklarda oluşan yara veya çıban gibi hastalıkları da tedavi eder.

AĞRILARA ŞİFA: KINA

Kına, vücut ağrılarında da etkili bir tedavi yöntemidir. Vücudunuzda ağrıyan kısımlara kına uygulandığı zaman, ağrının hafiflemesini sağlar. Buna ek olarak kına yanık tedavilerinde de oldukça kullanılmaktadır. Ağrıyı hafiflettiği için yanık yaralarının hızla iyileşmesini sağlamaktadır.

TIRNAKLARA FAYDASI

Günümüzde el ve ayak tırnak tedavilerinde yaygın olarak kına kullanılmaktadır. Özellikle çatlama eğilimi bulunan ve güçsüz tırnaklarda kullanılan kına, onarıcı etkiye sahiptir. Kınanın tırnaklarda etkili olması isteniyorsa özellikle karışım hazırlanırken hakiki yağ ve kına tozu kullanılması gerekmektedir.

BAŞ AĞRILARINA SON

Ağrı kesici hap kullanmak istemiyorsanız kınayı bir deneyin deriz. Kına günümüzde baş ağrılarında da sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Baş ağrılarına en çok kırmızı ve pembe renklerde olan kına çiçekleri iyi gelmektedir. Baş ağrılarını tedavi etmek için kınanın macun kıvamında kullanılması gerekmektedir.