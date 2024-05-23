VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ünlü gitarist hakim karşısında!
Neden kına yakıyoruz?
Annesiyle kamera karşısına geçti
Annesi görenleri şoke ediyor
O da Arda Güler'e hayran kaldı!
Kızının son hali şaşırttı
23 Mayıs 2024 Perşembe 20:09:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 20:09:00

Hem ruha hem bedene şifa! İşte kınanın faydaları

ABONE OL

Kına, geçmişten günümüze gelen Türk ve İslam geleneklerinden bir tanesidir. Peki ya kınanın sağlıkta da öncü rol oynadığını biliyor muydunuz? Birçok tıbbi soruna şifa olan kınanın faydaları saymakla bitmiyor. Peki kına nedir? Kına faydaları nelerdir? Kına nasıl yakılır? Kına neden yakılır? Detaylar haberimizde…

Geçmişten günümüze gel Anadolu geleneklerimizden biri olan kına, manevi anlamının ötesinde birçok hastalığa da şifa oluyor. Hem ruha hem beden şifa olan kına, en kıymetli bitkilerden de bir tanesidir.

FAYDALI OLAN KIRMIZI KINA

Geçmiş zamanlardan itibaren kadınların süs amaçlı kullanmakta olduğu kına, boyadığı alana kırmızı rengini vermektedir. Günümüzde kırmızı ve yeşil kına olmak üzere iki tip çeşidi vardır. Ancak yeşil kına, saf değil renklendirilmiş kınadır. Bu sebeple faydalı olan kırmızı kınadır.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI

Asker uğurlamaları, kına geceleri, sünnet törenleri ve daha birçok kutlama günlerinin bir parçası olan kına, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Birçok hastalığımızın şifacısı, cilt ve saç bakımlarında da sıkça kullanılan kınanın faydaları saymakla bitmiyor.

KINA NASIL YAKILIR?

Öncelikle kuru kına, genişçe bir kaba belirli ölçüde konulur. Üstüne yavaş yavaş sıvı yağ ardından da 3 çorba kaşığı soğutulmuş çay demi eklenerek tahta kaşıkla iyice karıştırılır. Kına kıvam almaya başladığında el yardımı ile karıştırılmaya devam edilir. Karıştırılıp tam anlamıyla kıvam aldıktan sonra vücudunuzun istediğiniz bölgesine sürebilirsiniz. Daha sonra sürülen bölge kapatılarak kuruması beklenmelidir. Tam anlamıyla kuruduğuna emin olduktan sonra ise yıkanabilir.

KINA NEDEN YAKILIR?

Tüm özel günlerimizin vazgeçilmezi olan kına Anadolu geleneklerindendir. Örneğin evlenirken eşlere yakılan kına, bir ömür boyu aşklarının devamını sağlamak amacı ile yapıldığı söylenir. Ayrıca kınanın kişiyi nazar ve kötülüklerden koruyacağına da inanılmaktadır. Gelinin eline yakılan kına evliliğin kutsanması anlamına gelirken misafirlerin yakması ise şahitlik anlamına gelmektedir.

KINANIN FAYDALARI NELERDİR?

Kınanın sağlık alanında faydaları saymakla bitmez. Birçok hastalığa şifa olan kınanın faydalarından birkaç tanesi;

DÖKÜLEN SAÇLARA ÇÖZÜM

Dökülen ve güçsüz saçlar için kına adeta bir şifa kaynağıdır. Düzenli olarak kına kullanılması saçlarınızda meydana gelen kırıklarınızı ortadan kaldırarak güçlü uzamasına yardımcı olur. Kına, saç dökülmesini engellediği gibi bir de saç derisinin de sağlıklı olmasına destek olur.

AYAK KOKUSUNA SON

Kına, saçların yanı sıra ayaklarda meydana gelen sağlık problemlerinde de etkili bir yöntemdir. Günümüzde kına, ayaklarda yer alan mantarı ve kokuyu gidermekte bire bir yöntemdir. Ayrıca ayaklarda oluşan yara veya çıban gibi hastalıkları da tedavi eder.

AĞRILARA ŞİFA: KINA

Kına, vücut ağrılarında da etkili bir tedavi yöntemidir. Vücudunuzda ağrıyan kısımlara kına uygulandığı zaman, ağrının hafiflemesini sağlar. Buna ek olarak kına yanık tedavilerinde de oldukça kullanılmaktadır. Ağrıyı hafiflettiği için yanık yaralarının hızla iyileşmesini sağlamaktadır.

TIRNAKLARA FAYDASI

Günümüzde el ve ayak tırnak tedavilerinde yaygın olarak kına kullanılmaktadır. Özellikle çatlama eğilimi bulunan ve güçsüz tırnaklarda kullanılan kına, onarıcı etkiye sahiptir. Kınanın tırnaklarda etkili olması isteniyorsa özellikle karışım hazırlanırken hakiki yağ ve kına tozu kullanılması gerekmektedir.

BAŞ AĞRILARINA SON

Ağrı kesici hap kullanmak istemiyorsanız kınayı bir deneyin deriz. Kına günümüzde baş ağrılarında da sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Baş ağrılarına en çok kırmızı ve pembe renklerde olan kına çiçekleri iyi gelmektedir. Baş ağrılarını tedavi etmek için kınanın macun kıvamında kullanılması gerekmektedir.

Etiketler : kına kına yakmak kına gecesi kınanın faydaları evlilik asker uğurlama
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Pınar Deniz'den evlilik açıklaması

Pınar Deniz'den evlilik açıklaması
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı
Film gibi konser

Film gibi konser
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
İpek Demir ‘Eyvallah' diyor

İpek Demir ‘Eyvallah' diyor
"Boyaya 500 bin TL istediler"

"Boyaya 500 bin TL istediler"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX