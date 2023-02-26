Hem kaçak hem çürük

Depremlerde Adana'nın merkez ilçesi Çukurova'da 11 bina yıkıldı. Yıkılan binaların enkazlarındaki kolonlardan alınan 'karot örnekleri' ile ilgili olarak laboratuvarda yapılan incelemelerde; 11 bina da çürük çıktı. Yine enkazdan sondaj yöntemiyle alınan örneklerle zemin etüt testi yapılacak, çalışmalardan elde edilen bulgular da rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilecek.

EN YENİSİ 26 YILLIK BİNA

AKŞAM'ın, yıkılan 11 binayla ilgili olarak yaptığı araştırmada çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. En yenisi 26, en eskisi de 31 yıllık olan söz konusu yapılardan 8'inin 'iskan izni' yok. Çukurova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtlarına göre; 1996'da inşaatına başlanan Tutar ve Sinem apartmanlarıyla; 1997'de temeli atılan İhsan Bayram, Kubilay, Samibey, Mete, Zeray ve Ekim apartmanlarının 'iskan izni' bulunmuyor.

KUBİLAY APARTMANI

ŞANTİYE ELEKTRİĞİ ÇEKTİLER

Tutar ve Sinem apartmanlarının 27, İhsan Bayram, Kubilay, Samibey, Mete, Zeray ve Ekim apartmanlarına da 26 yıldan bu yana 'yapı kullanma izni' verilmediği ortaya çıktı. Söz konusu binalarda oturan vatandaşların da yıllardır 'şantiye elektriği' kullandıkları gibi su hizmetini de ortak sayaçlarla kullandıkları öğrenildi. Apartman sakinlerinin zaman zaman elektrik ve su faturası nedeniyle anlaşmazlığa düştükleri de öne sürüldü.

ADANA'DA YIKILAN APARTMANLAR

1. Alpargün Apartmanı. 80 kişi hayatını kaybetti.

2. Beluk Apartmanı.

3. Mete Apartmanı- yarısı yıkıldı.

4. Özgür Apartmanı.

5. Samibey Apartmanı.

6. Tutar Apartmanı.

7. Ayaz Apartmanı.

8. Zeray Apartmanı.

9. Ekim Apartmanı.

10. Kubilay Apartmanı.

11. İhsan Bayram Apartmanı.

BİNANIN KOLONLARI KAFE AÇILMASI İÇİN KESİLMİŞTİ

Tutar Apartmanı'nın zemin katındaki bir diş polikliniği; Kubilay Apartmanı'nda da bir kafe için kolonların kesildiği iddia edilmişti. İddialarla ilgili savcılar soruşturmasını sürdürürken, 11 binanın enkazından uzmanlar, sondaj yöntemiyle alınan örneklerle de zemin etüt testi yapacak. İşlemlerin ardından yasal sorumluların tespitine yönelik çalışma yürütülecek. Elde edilen bilgi ve bulgular, rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilecek.

İSKAN İZNİ NEDİR?

Yapı inşaatının bitmesinin ardından binanın kanun ve yönetmeliklere uygun olduğunu gösteren, yetkili birimler tarafından verilen bir tür onay belgesi olan iskan raporu, bir nevi yapı kullanım izni anlamına gelir. Bu nedenle 'yapı kullanma izin belgesi' olarak da bilinir. İskanı olmayan binalarda şantiye elektriği kullanıldığı gibi bu durum elektrikli ev aletlerinin zarar görmesine ve hatta yangınlara neden olabiliyor. Binada elektrik ve su hizmeti ortak sayaçlarla kullanılıyor.

ALPARGÜN SİTESİ (ESKİ HALİ)

METE APARTMANI

26 KİŞİDEN 13'Ü TUTUKLANMIŞTI

Yıkılan 11 binayla ilgili olarak, Adana Emniyeti, aralarında yapı müteahhidi, inşaat mühendisi, fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. 80 kişinin öldüğü ve sadece 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu; Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, deprem günü Lefkoşa'ya kaçmak isterken yakalanmıştı. Mete Apartmanı'nın mühendisi ve CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde 'satın alma müdürü' olarak görev yapan Muzaffer Mete de tutuklanmıştı.