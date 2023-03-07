Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde Jandarma Pilot Kıdem Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düştüğünü duyurdu.
Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür" ifadelerini kullandı.
"Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
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