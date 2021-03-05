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Bitlis Tatvan'da helikopter düştü: 11 askerimiz şehit oldu
05 Mart 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 11:00:00

Helikopter kazasında şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş darbecilere bu sözlerle tepki göstermişti

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen Cougar tipi helikopterde şehit olan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın, 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki tekrar gündeme geldi. Şehit Korgeneal Erbaş, katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katiller." sözleri ile darbeci alçaklara çok sert tepki gösterdi.

Türkiye Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bugün Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü.

Helikopterde bulunan 10 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

Şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın, 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine gösterdiği tepki tekrar gündeme geldi.

DHA MİKROFONUNU ALIP SÖYLEMİŞTİ

Erbaş, şehit ailelerine yönelirken gazetecilere dönüp, "Katilin asker olmadığını yazın. Katil asker değil, bunu böyle bilin" demişti.

Şehit yakınlarına sarılarak teselli eden Erbaş, başsağlığı dileklerini ilettikten sonra protokol bölümüne geçmiş, bu sırada DHA mikrofonunu eline alıp tepkisini şöyle dile getirmişti.

"Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeri katil olamaz."

FETÖ'CÜ KOMUTAN İÇİN VUR EMRİ VERDİ

Öte yandan 24, 25, 26. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Osman Erbaş'ın FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için vur emri çıkardığını hatırlattı.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz sonrası atandığı İstihbarat Başkanlığı'nda tarih yazdı" ifadesini kullandı.

Etiketler : tatvan helikopter kazası şehit osman erbaş
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