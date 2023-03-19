VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan'da seçimlerinde oy verme işlemi başladı
Bıçakla sırtını kestiler... Yunan'dan silinmeyecek işkence!
Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdular
CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş isyanı
YSK, gümrük kapılarında oy verme işlemine dair esasları belirledi
Muhalefette seçim sonrası kriz geliyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular bugün başlıyor
"İsveç bekleme odasında yalnız"
Ekvador'daki depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Ölen PKK'lılar CHP heyetiyle görüşecekti
Mısır'la normalleşmede yeni adım! Erdoğan, Sisi ile seçim sonrası görüşecek
ABD'de bankalar tüm mevduatlarının 2 yıl boyunca sigortalanmasını istedi
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Koca'dan ishal salgını iddialarına ilişkin açıklama
Deprem felaketi tarımı vurdu: Zarar 24 milyar liranın üzerinde
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Portekiz'de binlerce işçi hayat pahalılığına karşı maaş artışı talebiyle gösteri yaptı
Ankara'da sağanak: Bazı evlerin alt katlarını su bastı
Danimarka'daki Türk toplumu, depremzedelere yardım için seferber oldu
İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı
Yerli ve milli hava gücünde durmak yok: Anka-3 ilk uçuşuna hazırlanıyor
Deprem bölgesinde sınava hazırlanan öğrenciler için kurslar açıldı
Oy kullanılacak gümrük kapıları belli oldu
1915 Çanakkale Köprüsü 415 milyon avro tasarruf sağladı
19 Mart 2023 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 08:30:00

Helikopter kazası için şok iddia! Ölen PKK'lılar CHP heyetiyle görüşecekti

ABONE OL

Duhok'ta çarpışarak düşen iki helikopterde ölen 9 PKK/YPG'li teröristin bölgeye giden biri akademisyen 3 kişilik CHP heyeti ile görüşecekleri iddia edildi.

MAZLUMDER'in eski yöneticilerinden Abdurrahim Semavi, Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarında düşen ve terör örgütü PKK'nın 9 üst düzey yöneticisinin öldüğü iki helikopter kazası ile ilgili açıklama yaptı. Kazada ölen teröristlerin CHP heyetiyle görüşmeye gitmekte olduğunu ileri süren Semavi, "Süleymaniye'de helikopter sembolik bir görüşme için gidiyor gözüküyorlar fakat CHP'lilerle görüşmeye giden yetkililer var bu net bilgi" dedi. AKŞAM'a kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Semavi, şu detayları paylaştı: "Süleymaniye'ye gelen CHP'liler, parti genel merkezinden veya teşkilatlardan gelmiş değil. CHP'nin görevlendirdiği 3 kişi, bunlardan biri de akademisyen. Bu kişilerin kimler olduğu da biliniyor." Semavi'nin iddialarıyla ilgili AKŞAM, CHP Basın Bürosu'na da sorular yöneltti, ancak partiden gece saatlerine kadar bir yanıt gelmedi.

TERÖRİSTLER İÇİN TAZİYE

Haseke'den Süleymaniye'ye uçarken düşen iki helikopterde terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin yeğeni Şerwan Kobani'nin de aralarında olduğu 9 terörist ölmüştü. Elebaşı Abdi dün, Twitter hesabından o teröristlerin resimlerini paylaştı. ABD'nin başını çektiği Birleşik Özel Operasyonlar Müşterek Görev Gücü de Abdi'nin twittini paylaşarak PKK/YPG'ye başsağlığı diledi. Açıklamada, "Suriye'de güvenlik ve istikrarı korumaya devam ederken, ülkeleri için hizmete olan fedakarlıkları ve bağlılıkları unutulmayacak" ifadelerine yer verildi.

ABD: TAKİBİMİZDE DEĞİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğg. Patrick Ryder, iki gün önce "Suriye'de PKK/ YPG helikopter pilotluğu eğitimi veriyor musunuz?" sorusuna "Bildiğim kadarıyla hayır" yanıtını vermişti. Koalisyonun sözcüsü Yüzbaşı Kevin Livingston ise "Helikopter koalisyona ait değil ve operasyonların da bir parçası değil" ifadesini kullanmıştı. Sözcü helikopterin nereden nereye gittiğine yönelik soruya ise "Koalisyon o hava aracını takip etmiyordu" yanıtını vermişti. Ülkesinin ürettiği helikopterin kime ait olduğu sorusuna Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu helikopterin kime satıldığını Fransızların bilmesi gerekiyor mu?" sorusuna, "Yorumumuz yok" cevabını verdi.

PKK/YPG DESTEKÇİLERİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kuzey Irak'ta Türkiye sınırına 60 km mesafedeki Duhok kentinde düşen helikopterde aralarında sözde üst düzeylerin de bulunduğu 7 PKK'lı teröristin olduğu açıklandı. Konuyla ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" diyerek şunları kaydetti: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 37 bin 647, bu yılın başından itibaren 306 teröristin etkisiz hale getirildi."

Etiketler : duhok helikopter kazası pkk terörist abd

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX