Ölen PKK'lılar CHP heyetiyle görüşecekti

MAZLUMDER'in eski yöneticilerinden Abdurrahim Semavi, Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarında düşen ve terör örgütü PKK'nın 9 üst düzey yöneticisinin öldüğü iki helikopter kazası ile ilgili açıklama yaptı. Kazada ölen teröristlerin CHP heyetiyle görüşmeye gitmekte olduğunu ileri süren Semavi, "Süleymaniye'de helikopter sembolik bir görüşme için gidiyor gözüküyorlar fakat CHP'lilerle görüşmeye giden yetkililer var bu net bilgi" dedi. AKŞAM'a kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Semavi, şu detayları paylaştı: "Süleymaniye'ye gelen CHP'liler, parti genel merkezinden veya teşkilatlardan gelmiş değil. CHP'nin görevlendirdiği 3 kişi, bunlardan biri de akademisyen. Bu kişilerin kimler olduğu da biliniyor." Semavi'nin iddialarıyla ilgili AKŞAM, CHP Basın Bürosu'na da sorular yöneltti, ancak partiden gece saatlerine kadar bir yanıt gelmedi.

TERÖRİSTLER İÇİN TAZİYE

Haseke'den Süleymaniye'ye uçarken düşen iki helikopterde terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin yeğeni Şerwan Kobani'nin de aralarında olduğu 9 terörist ölmüştü. Elebaşı Abdi dün, Twitter hesabından o teröristlerin resimlerini paylaştı. ABD'nin başını çektiği Birleşik Özel Operasyonlar Müşterek Görev Gücü de Abdi'nin twittini paylaşarak PKK/YPG'ye başsağlığı diledi. Açıklamada, "Suriye'de güvenlik ve istikrarı korumaya devam ederken, ülkeleri için hizmete olan fedakarlıkları ve bağlılıkları unutulmayacak" ifadelerine yer verildi.

ABD: TAKİBİMİZDE DEĞİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğg. Patrick Ryder, iki gün önce "Suriye'de PKK/ YPG helikopter pilotluğu eğitimi veriyor musunuz?" sorusuna "Bildiğim kadarıyla hayır" yanıtını vermişti. Koalisyonun sözcüsü Yüzbaşı Kevin Livingston ise "Helikopter koalisyona ait değil ve operasyonların da bir parçası değil" ifadesini kullanmıştı. Sözcü helikopterin nereden nereye gittiğine yönelik soruya ise "Koalisyon o hava aracını takip etmiyordu" yanıtını vermişti. Ülkesinin ürettiği helikopterin kime ait olduğu sorusuna Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu helikopterin kime satıldığını Fransızların bilmesi gerekiyor mu?" sorusuna, "Yorumumuz yok" cevabını verdi.

PKK/YPG DESTEKÇİLERİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kuzey Irak'ta Türkiye sınırına 60 km mesafedeki Duhok kentinde düşen helikopterde aralarında sözde üst düzeylerin de bulunduğu 7 PKK'lı teröristin olduğu açıklandı. Konuyla ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" diyerek şunları kaydetti: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 37 bin 647, bu yılın başından itibaren 306 teröristin etkisiz hale getirildi."