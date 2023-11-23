‘Helal' için İstanbul'da buluştular! Dünyaya Filistin mesajı verdiler

Dünyanın en büyük 'helal organizasyonu olan 9'uncu Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo 2023 Fuarı, kapılarını İstanbul Fuar Merkezi'nde açtı. Dünyada büyüklüğü 7 trilyon doları aşan, gelecek 5 yıl içinde de 10 trilyon doları bulması beklenen helal pazarının tüm aktörlerini tek çatı altında buluşturmak amacıyla düzenlenen organizasyona 40'tan fazla ülkeden 500'den fazla yerli-yabancı firma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen etkinliğe 45 ülkeden birçok devlet başkanı ve bakan katıldı. Etkinlikte, Gazze'deki masum sivillere yönelik katliamın bir an önce son bulması ve Filistin topraklarına barış çağrısında bulunuldu.

KALICI ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla başlayan etkinlikte Bakan Bolat konuşmasına, "Discovery Fuarcılık ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü SMIIC tarafından düzenlenen bu faaliyete ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadeleriyle başladı. İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarını kınayan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz bu katliam ve zulmün durdurulması, insanlık ve savaş suçu olan faaliyetlerin yargılanması için çaba içindeyiz. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin imarı noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

1200 BELGE GÜVENCEDE

21 yılda AK Parti'nin helal endüstrinin gelişimi için yaptığı faaliyetlere dikkat çeken Bakan Bolat, "Türkiye'de Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından 54 akreditasyon kararı verildi ve 1200'ün üzerinde helal belgesi HAK'ın güvencesi altına alındı. HAK 32 ülkeden 1000'i aşkın kişiye eğitim vermiş ve SMIIC standartlarını öğretti" dedi.

2.1 MİLYAR DOLAR SAĞLIKTAN GELDİ

Dünyada 25 trilyon dolarlık mal ve 7.2 trilyon dolarlık hizmetler ticareti olduğunu söyleyen Bakan Bolat sağlık turizminin de her geçen gün geliştiğine; yurt dışından Türkiye'ye gelip tedavi olanların sayısının 2022 yılında 10 yıl öncesine göre yüzde 17 arttığına ve 1,2 milyon kişiye ulaştığına dikkat çekti. Bu şekilde 2 milyar 100 milyon dolarlık hacme ulaşıldığını belirten Bakan Bolat 2023'ün ilk 9 ayında ise; bu gelirin 1 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Ticaret Bakanı; sonrasında yetkililerle birlikte kurdele keserek HELAL Expo 2023 Fuarı ve ilki gerçekleştirilen Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'nın açılışını yaptı.

HELAL ETİKETTEN İBARET DEĞİL

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ete, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Ete, "İsrail'in insan haklarına aykırı eylemleri maalesef, helal bakışın olmadığı, güçlünün haklı durumuna getirilmeye çalışıldığı bir zulmün son örneğidir. 7 Ekim'den bu yana tarifi imkansız bir zulmün yaşatıldığı Gazze'nin yanında olduğumuzu belirtiyor, en kısa zamanda Filistin topraklarına barışın gelmesini diliyoruz" dedi. Helal pazarının güvenilir ve sağlıklı ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, her kesimden tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna geldiğini aktaran Ete, "Biz de organizasyonumuz için Türkiye'de helal ticaretin geliştirilmesi, hatta ülkemizin bu pazarda merkez üssü konumuna gelmesi amacıyla yola çıktık. Yıllar geçtikçe bu hedefimize daha çok yaklaştığımızı görüyoruz" diye konuştu. Dünya Helal Zirvesi ve yan etkinliklerin Türkiye'nin ticaret ve finans merkezi İstanbul'da gerçekleştirilmesini de çok önemsediklerini anlatan Ete, "İstanbul'dan tüm dünyaya sesleniyoruz: Helal; bir sıfattan/etiketten ibaret değildir, helal; kültürler ve uluslar arası bir köprü ve etik bir iş kaynağıdır. Helal pazarının fırsatlara açılan bir kapı olduğunun görülmesi ve bu potansiyele sahip kuruluş ve kişilerin bu kapıdan geçebilmesine yardımcı olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

80 UZMANLA 400 PROJE

Açılışta konuşan SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt "Bu zirvede meslektaşlarımızın yüksek sayıda katılımı ve misafirlerimizin inovatif fikirlerini bizimle paylaşması çok kıymetli. Dünyada 400 uzmanla kabiliyet geliştirme alanında çalışıyoruz ve tüm paydaşlarımız da bu sürece dahil oluyorlar. Hali hazırda 80 tane devam eden projemiz var ve bu projelerde bütüncül bir bakış açısı benimsiyoruz. Bu zirveler helal kültürünün daha da güçlenmesi için önemli zemin hazırlıyor" dedi. Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin da, "Tataristan halkını helal standartlarla tanıştırmayı, helal endüstrinin cirosunu arttırmayı, helal IT endüstrisi oluşturmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde helal pazarında 100'den fazla tesis bulunuyor" şeklinde konuştu.

KOBİLER DAHİL EDİLMELİ

KOBIA Başkanı Orhan Mamedov ise, Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Güney Kafkasya'daki tek üyesi olduğuna dikkat çekerek, "Azerbaycan Cumhuriyeti 2020 yılında 44 günlük vatan muharebesi sonunda işgalden azad edilen bölgelerde helal endüstrisinin geliştirilmesi için önemli adımlar atmaya başladı. KOBIA olarak benzer uluslar arası kurumlarla da işbirlikleri geliştirmek istiyoruz. KOBİ'lerin sürece daha fazla dahil edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Açılışta söz alan ICCIA Genel Sekreteri Yusuf Alkhalawi da, "Helali sanayi ve endüstri olarak yeniden tamamlamamız gerekiyor ki her birey anlayabilsin. Helal küresel bir etik biçimiyle alakalıdır. Sadece satışa odaklanan bir sanayiden bahsediyoruz ama aslında tüm sanayinin odağında insanlık olması gerekir. Bu şekilde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de kapsamış oluyoruz" dedi.

HELAL FUARI'NA ZİYARETÇİ AKINI

Dünya Helal Zirvesi'ne eş zamanlı düzenlenen Helal Fuarı'na 40'tan fazla ülkeden 500'den fazla yerli-yabancı firma katıldı. Gıda, gıda teknolojileri, kozmetik, ilaç, tekstil/mütevazi moda, İslami Finans ve helal turizm sektörlerinden firmaların katıldığı fuara ilk günden güçlü bir ziyaretçi akını oldu. 4 gün sürecek olan fuara, 40 bini aşkın profesyonel ziyaretçi bekleniyor.