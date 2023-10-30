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30 Ekim 2023 Pazartesi 18:07:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 18:07:00

HEDEP milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

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TBMM'ye 4 dokunulmazlık dosyası sevk edildi.

HEDEP'li 3, İYİ Parti'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

HEDEP Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Etiketler : 4 dokunulmazlık dosyası tbmm hedep
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