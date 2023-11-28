Bahçeli: Bölücülük yarışında HEDEP ve CHP arasında öne çıkan olmaz

"HEDEP demek CHP demektir" MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bölücülük yarışında HEDEP ve CHP arasında öne çıkan olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Sözde ve bölücü bir sanatçının hürmetle elini öpüp ardından onurum, gururum diyen CHP Genel Başkanı'na hatırlatırım ki, bizim onurumuz da gururumuz da Türk milletidir ve ona mensubiyet duygusu gösteren herkestir

Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP'in yarışmasında öne çıkan olmaz. Çünkü HEDEP demek CHP demektir. Artı CHP ile PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır



Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek, hakikati alenen kıymaktır. Bu sefil iddia, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırıdır ve suçtur

Cumhur İttifakı İstanbul'da zilleti sallayıp devirecektir. Cumhur İttifakı Ankara'da zilleti savurup indirecektir. Cumhur İttifakı, yerel yönetimlerdeki makus hale Allah'ın izniyle son verecektir

Ayrılıklara karşı, birleşmenin yanında durmalıyız. Dağılmaya karşı, güç birliğinin peşinden koşmalıyız. Zalimlere karşı, mazlumların safında buluşmalıyız

Bizi bölemezler, bizi yıkamazlar, ne yapsalar boş, bizi asla durduramazlar

Bir teröristin, bölücünün, işbirlikçinin; insan haklarından, evrensel hukuk ilkelerinden, soysuz bir özgürlükten, soyup soğana çevrilmiş bir demokrasiden bahsetmesi bal gibi kavramların ve kelimelerin infazıdır

Türkiye Yüzyılı, cebini ve cüzdanını haksız ve hukuksuz şekilde doldurmak için el ovuşturan bu çağın müsterihleri aracılığıyla değil, faziletin, ferasetin ehli olan millet sevdalıları eliyle inşa edilecektir

MHP ile Cumhur İttifakı'nın yeri ve konumu bellidir. Milli değerlerimize ve toplumsal ahlakımıza yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade MHP ve Cumhur İttifakı'dır

CHP Genel Başkanı demiş ki; "Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü, ben de CHP'nin başarısına mühürlüyüm." Biz o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı da inşallah başaracağız

İsrail ile Filistin arasında geçici ve sınırlı değil, kalıcı barışın ve adil çözümün yanındayız. Yine de geçici ateşkes kararının ve yapılan rehine takasının ümit verici olduğunu değerlendiriyoruz

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanı Hükümet Kabinesi'nin alacağı her kararın, uygulayacağı her politikanın samimiyetle ve sonu ne olursa olsun yanındadır