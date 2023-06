"Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümüne çok yakında

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın serüveninin anlatıldığı "Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümü çok yakında yayınlanacak.

Baykar tarafından tamamen özgün ve yerli imkanlarla geliştirilen Kızılema'nın geliştirilme sürecinin anlatıldığı belgeselin ilk kısmı, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Baykar, "Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümünün çok yakında yayınlanacağını açıkladı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan tanıtım videosuna "Cesur Ruhlara İthafen..." notu düşüldü.

Cesur Ruhlara İthafen...



HEDEF #KIZILELMA Belgeseli



2. Bölüm

Çok Yakında Baykar YouTube kanalında!



Dedicated to Brave Souls...



The Goal: #KIZILELMA Documentary



Chapter 2 will be launched on Baykar Youtube Channel soon!pic.twitter.com/MNHRIpiFG9