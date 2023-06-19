"Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümüne çok yakında
Kaynak: IHA
BAYKAR, milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'yı tanıtan belgeselin ikinci bölümünün çok yakında YouTube üzerinden yayınlanacağını açıkladı. Baykar'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoya "Cesur Ruhlara İthafen..." notu düşüldü.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın serüveninin anlatıldığı "Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümü çok yakında yayınlanacak.
Baykar tarafından tamamen özgün ve yerli imkanlarla geliştirilen Kızılema'nın geliştirilme sürecinin anlatıldığı belgeselin ilk kısmı, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.
Baykar, "Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümünün çok yakında yayınlanacağını açıkladı.
Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan tanıtım videosuna "Cesur Ruhlara İthafen..." notu düşüldü.
Cesur Ruhlara İthafen...— BAYKAR (@BaykarTech) June 19, 2023
HEDEF #KIZILELMA Belgeseli
2. Bölüm
Çok Yakında Baykar YouTube kanalında!
Dedicated to Brave Souls...
The Goal: #KIZILELMA Documentary
Chapter 2 will be launched on Baykar Youtube Channel soon!pic.twitter.com/MNHRIpiFG9
- "Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümüne çok yakında
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