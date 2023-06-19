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"Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümüne çok yakında
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19 Haziran 2023 Pazartesi 23:31:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 23:31:00

"Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümüne çok yakında

Kaynak: IHA

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BAYKAR, milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'yı tanıtan belgeselin ikinci bölümünün çok yakında YouTube üzerinden yayınlanacağını açıkladı. Baykar'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoya "Cesur Ruhlara İthafen..." notu düşüldü.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın serüveninin anlatıldığı "Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümü çok yakında yayınlanacak.

Baykar tarafından tamamen özgün ve yerli imkanlarla geliştirilen Kızılema'nın geliştirilme sürecinin anlatıldığı belgeselin ilk kısmı, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Baykar, "Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümünün çok yakında yayınlanacağını açıkladı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan tanıtım videosuna "Cesur Ruhlara İthafen..." notu düşüldü.

Etiketler : baykar kızılelma kızılelma belgeseli
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