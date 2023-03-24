VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakanlıktan vatandaşlara gerçek dışı yatırım duyurularına karşı uyarı
THY'nin 26 Mart'ta yapılması planlanan Münih seferleri iptal edildi
Ayşe Yıldırım; Makeup Workshop eğitimlerine devam ediyor
Dr. Enternasyonal: Amerika'dan Ukrayna'ya tüm dünya yardıma koştu
Mehmet Fevzi Yağlı: HuQQabaz ile hedef Forbes
Doku Medical - Dudak Dolgusu
Borsa güne yükselişle başladı
MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
Bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacak
Emlak Konut'tan kesintisiz teslimat
Atama takvimi belli oldu
Bakan Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne İHA saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Afşin'de bir bölge "sanayi alanı" ilan edildi
Nar ekşisi izlenimi veren narlı sosların piyasaya arzı yasaklandı
Üsküdar'da hastanede çıkan yangın bir kişi hayatını kaybetti
Ağıralioğlu'nun sözleri İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu
HDP'ye iki bakanlık sözü
Pendik'te otel yangını! Ölü ve yaralılar var
Artvin'de çay fabrikasında yangın
AB liderlerinden Türkiye çağrısı: Toplanan yardımlar acilen gönderilsin
45. günde temel, bir yılda teslim
24 Mart 2023 Cuma 08:25:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 08:25:00

HDP'ye iki bakanlık sözü

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde karar alarak aday çıkarmayacağını duyuran HDP'nin, bunun karşılığını olası seçim galibiyetinde kabinede iki bakanlıkla alacağı iddia edildi.

14 Mayıs'ta aday çıkarmayarak Millet İttifakı'na nefes aldıran HDP'nin bunun karşılığını iki bakanlık ile alacağı konuşuluyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın lokomotif partisi HDP'nin aday çıkartmamasının siyasette oluşturduğu dalgalanma sürüyor. 6'lı Masa'daki 'paylaşım denklemini' bu gelişmenin nasıl değiştireceği kulislerin bir numaralı konusu.

HDP KONTENJANINDAN

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre bu çerçevede geçtiğimiz aylarda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tarafından dillendirilen ve masada krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışının gerçek olması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre HDP, desteğinin karşılığını bakanlık alarak görecek. İki HDP'li isme bakanlık verilebileceği ifade ediliyor.

FORMÜL DE HAZIR

Kabinede iki koltuğun HDP kontenjanından isimlere tahsis edilebileceği belirtiliyor. Bunun ise HDP'li olduğu bilinen ama resmi olarak HDP'li olmayan isimlerle sağlanabileceği vurgulanıyor. Şimdiden isim telaffuz edilmekle birlikte bir kadın ile bir erkeğin HDP adına kabineye gireceği iddia ediliyor.

DENKLEM DAHA DA KARIŞTI

Bu iddianın gerçek olması 6'lı Masa'da bölüşüme ilişkin kartları da yeniden dağılacak. CHP ve İYİ Parti, diğer ortaklarla eşit paylaşıma mesafeli. Böyle bir durumda masadaki bazı ortaklıklar ya feragatta bulunacak ya da HDP'nin gönlünü etmek için bakanlıkların bölünmesi ya da ihdas edilmesi gündeme gelebilecek. HDP'li temsilin yüksek bürokraside tekrarlanıp tekrarlanmayacağını ise merak ediliyor.

Etiketler : 14 Mayıs CHP ve İYİ Parti 6'lı Masa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX