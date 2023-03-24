HDP'ye iki bakanlık sözü
Kaynak: Yeni Şafak
Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde karar alarak aday çıkarmayacağını duyuran HDP'nin, bunun karşılığını olası seçim galibiyetinde kabinede iki bakanlıkla alacağı iddia edildi.
14 Mayıs'ta aday çıkarmayarak Millet İttifakı'na nefes aldıran HDP'nin bunun karşılığını iki bakanlık ile alacağı konuşuluyor.
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın lokomotif partisi HDP'nin aday çıkartmamasının siyasette oluşturduğu dalgalanma sürüyor. 6'lı Masa'daki 'paylaşım denklemini' bu gelişmenin nasıl değiştireceği kulislerin bir numaralı konusu.
HDP KONTENJANINDAN
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre bu çerçevede geçtiğimiz aylarda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tarafından dillendirilen ve masada krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışının gerçek olması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre HDP, desteğinin karşılığını bakanlık alarak görecek. İki HDP'li isme bakanlık verilebileceği ifade ediliyor.
FORMÜL DE HAZIR
Kabinede iki koltuğun HDP kontenjanından isimlere tahsis edilebileceği belirtiliyor. Bunun ise HDP'li olduğu bilinen ama resmi olarak HDP'li olmayan isimlerle sağlanabileceği vurgulanıyor. Şimdiden isim telaffuz edilmekle birlikte bir kadın ile bir erkeğin HDP adına kabineye gireceği iddia ediliyor.
DENKLEM DAHA DA KARIŞTI
Bu iddianın gerçek olması 6'lı Masa'da bölüşüme ilişkin kartları da yeniden dağılacak. CHP ve İYİ Parti, diğer ortaklarla eşit paylaşıma mesafeli. Böyle bir durumda masadaki bazı ortaklıklar ya feragatta bulunacak ya da HDP'nin gönlünü etmek için bakanlıkların bölünmesi ya da ihdas edilmesi gündeme gelebilecek. HDP'li temsilin yüksek bürokraside tekrarlanıp tekrarlanmayacağını ise merak ediliyor.
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