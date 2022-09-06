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06 Eylül 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 10:44:00

HDP'ye "bakanlık" vaadi krizi büyüyor: Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek?

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6'lı masada, 'HDP'ye bakanlık' krizi derinleşiyor.CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in ‘HDP'ye bakanlık verebiliriz' çıkışı sonrasında 6'lı masadan tepki geldi. İYİ Partili isimler söz konusu açıklamalara sert sözlerle yüklenirken CHP'li Tekin'den geri adım atmadı. Tekin, "Kim bana had bildirecek? Sayın Akşener'e olan saygımdan ses çıkarmıyorum" ifadesinde bulundu.

CHP'li Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza attı. HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

AĞIRALİOĞLU: KIRMIZI ÇİZGİMİZ DOSDOĞRU ANLAŞILMALI

Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."

DERVİŞOĞLU: HERKES HADDİNİ BİLMELİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Ağıralioğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

GÜRSEL TEKİN'DEN İYİ PARTİLİ İSİMLERE CEVAP

İttifaktaki tartışmanın fitilini ateşleyen CHP'li Gürsel Tekin, bir televizyon programına bağlanarak, İYİ Partili vekillere tepki gösterdi. AK Parti'nin tepki göstermesini anlıyorum diyen Tekin, "İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben de bir Milletvekiliyim, zaman zaman düşüncelerimi çok rahat söyleyen bir insanım. Burada 6'lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok." ifadelerini kullandı.

"NE DEMEK HAD BİLDİRMEK?"

İYİ Parti'den gelen tepkilerle değinen Tekin "40 yıldır siyasetin içindeyim CHP gibi çok önemli bir kurumun, okulun öğrencisiyim, bugüne kadar 6 Genel Başkan'la çalıştım, zamanı geldiği zaman eleştirmesini bilen bir insanım. Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır. Eğer sorununuz milyonlarca seçmeni Cumhur İttifakı'na sevk etmekse bu başka bir şey." diye konuştu.

Etiketler : Gürsel Tekin CHP HDP BAKANLIK PKK
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