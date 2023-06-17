HDP'nin Okmeydanı'ndaki temsilciliğinde örgütsel doküman ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar sonucu, terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten şüphelilerin korsan eylemlerde kullanılmak amacıyla temin ettiği havai fişek, maytap, meşale, afiş, poster ve örgütsel içerikli malzemeleri Şişli'deki HDP Okmeydanı Temsilciliği binasında sakladığı tespit edildi.

Temsilciliğe operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada terör örgütü üyeleri ve elebaşlarına ait fotoğraflar ile izinsiz gösteri ve yürüyüşlerde kullanılacağı değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey boya, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası, 67 torpil ile çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel doküman ele geçirdi.