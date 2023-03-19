HDP'nin Nevruz kutlamasında yine PKK propagandası... 224 kişi yakalandı
İstanbul Yenikapı'da HDP öncülüğünde gerçekleştirilen Nevruz kutlaması skandal görüntülere sahne oldu. Nevruz'da terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken İstanbul Valiliği de Nevruz kutlamasında alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 kişinin yakalandığını açıkladı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, İstanbul'da düzenlenen Nevruz organizasyonunda her yıl olduğu gibi yine PKK propagandası yaparak tepki topladı. HDP'nin organize ettiği Nevruz'da "Her der Newroz, her dem azadi" ve "Nevruz ateşiyle özgürlüğe" sloganları atıldı.
TERÖRİST BAŞI ABDULLAH ÖCALAN İÇİN SLOGANLAR ATTILAR
Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamasında toplanan kalabalık terörist başı Abdullah Öcalan lehine "Biji serok Apo" (Çok yaşa) sloganları attı. Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.
HDP'NİN İKİNCİ PARTİSİ DE MİTİNGDEYDİ
HDP'nin olası kapatılması nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi. Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.
YASADIŞI SLOGAN ATAN 224 KİŞİ YAKALANDI
İstanbul Valiliği, HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasında alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 kişinin yakalandığını açıkladı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Kutlaması' açık hava toplantısı sırasında; alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.
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