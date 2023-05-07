VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon
"14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz"
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı açılıyor
ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda, 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Emperyalistlerin hayali bu kapakta
07 Mayıs 2023 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 08:45:00

HDP'nin adayı Kılıçdaroğlu adına kin kustu

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP'nin adayı DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, teröristbaşına özgürlük vadetti, Başkan Erdoğan'a yönelik küstah tehditlerde bulundu.

DBP Eş Genel Başkanı ve Mardin milletvekili adayı Saliha Aydeniz, kentte yaptığı konuşmada tehditler savurdu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür kalacağını söyledi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan Aydeniz, küstah sözlerine devam ederek Başkan Tayyip Erdoğan'ın sonunun da Saddam gibi olacağını savundu, "Kendine en büyük sarayları yapan diktatör Saddam'ın sonunun ne olduğunu gördük; bunun da sonu aynı olacak" dedi. Mitingdeki konuşmasına devam den Aydeniz, "Bu politika, tecrit politikası üzerinden de tüm halkı tecrit altına almak istiyor. Ancak onlar da biliyorlar ki sayın Öcalan konuştuğu zaman barış öne çıkacak, demokrasi gelişecek. Bu nedenle tecriti ağırlaştırıyorlar. Ama biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz" diye konuştu.

Etiketler : saliha aydeniz kemal kılıçdaroğlu teröristbaşı abdullah öcalan
Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum

Sefo: Sevgili olmayı beceremiyorum
Kampa gidecek

Kampa gidecek
Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer

Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer
Tekli imaj

Tekli imaj
İnsan kendinin doktoru olmalı

İnsan kendinin doktoru olmalı
Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu
Doğuma bir ay kala

Doğuma bir ay kala
Avrupa turnesine çıktı

Avrupa turnesine çıktı
Kızını omzunda taşıdı

Kızını omzunda taşıdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX