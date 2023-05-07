HDP'nin adayı Kılıçdaroğlu adına kin kustu

DBP Eş Genel Başkanı ve Mardin milletvekili adayı Saliha Aydeniz, kentte yaptığı konuşmada tehditler savurdu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür kalacağını söyledi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan Aydeniz, küstah sözlerine devam ederek Başkan Tayyip Erdoğan'ın sonunun da Saddam gibi olacağını savundu, "Kendine en büyük sarayları yapan diktatör Saddam'ın sonunun ne olduğunu gördük; bunun da sonu aynı olacak" dedi. Mitingdeki konuşmasına devam den Aydeniz, "Bu politika, tecrit politikası üzerinden de tüm halkı tecrit altına almak istiyor. Ancak onlar da biliyorlar ki sayın Öcalan konuştuğu zaman barış öne çıkacak, demokrasi gelişecek. Bu nedenle tecriti ağırlaştırıyorlar. Ama biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz" diye konuştu.