HDP'lilerin maaşlarının yüzde 10'u HDK'ya gitmiş

Marjinal sol ve diğer örgütlenmeleri PKK'ya kanalize etmek amacıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin Beyoğlu'ndaki merkezine 3 Haziran 2022 yılında operasyon düzenlenmiş, 36 kişi gözaltına alınmıştı. Baskında birçok yazılı ve dijital materyal ele geçirilmişti. TRT Haber'e göre, HDK'ya yönelik hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı.

PARA AKTARMIŞLAR

Dokümanlarda HDP'li siyasetçilerin HDK adına aldıkları sözde kararları içeren tutanaklar ortaya çıktı. Tutanaklarda Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP milletvekili Sebahat Tuncel'in "Vekiller olarak bizler aylık gelirimizin yüzde 10'nu aktaracağız. Ya demokratik yolla Kürt sorunu çözülecek. Ya despotik yol, ya iç savaş" şeklinde talimat verdiği belirlendi. HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da "HDK'dan verim almak istiyoruz. Karar, katılım, denetleme mekanizmalarında sizden faydalanmak istiyoruz. HDK örgütlenemeyince, sokağa, mahalleye inemeyince, biz yukarıdan siyaset üreten, mahalleye inemeyen bir parti olarak kaldık" diyerek telkinde bulunduğu belirlendi.