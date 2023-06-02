HDP'liler İstiklal Marşını yine okumadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 28'inci dönem yasama faaliyeti, bugün gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreniyle başladı.

İstiklal Marşı okunduğu sırada HDP'li vekillerin tavrı ise gözlerden kaçmadı. HDP'li milletvekillerinin marşı okumaması dikkat çekti. HDP'liler, İstikal Marşı okunurken dudaklarını bile oynatmadı.

HDP'li Pervin Buldan'ın ağızı dahi kıpırdamazken, diğer vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan partinin, geçmiş dönemlerde sergilediği tavrı bir kez daha gözler önüne serildi.