VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Seçim yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
Seçime yönelik uygulanan yayın yasağı sona erdi
Külliye'de bir ilk! Hazırlıklar tamamlandı
İlk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl?
YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama
Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama... Sandıklara sahip çıkın
28 Mayıs 2023 Pazar 16:37:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 16:37:00

HDP'li üye ile beraber zafer işareti yapan Portakal hakkında suç duyurusu

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'de oy kullandığı sırada zafer işareti yapan CHP'li gazeteci Fatih Portakal ve ona eşlik eden HDP/YSP'nin sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullandığı zarfı sandığa atarken "zafer işareti" yapıp fotoğraf çektiren sunucu Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.

Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.

Etiketler : FATİH PORTAKAL ZAFER İŞARETİ SUÇ DUYURUSU
4 milyonluk 'Gülümse'

4 milyonluk 'Gülümse'
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında
Nezaket ve saygı çok önemli

Nezaket ve saygı çok önemli
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX