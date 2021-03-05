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05 Mart 2021 Cuma 10:39:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 10:39:00

HDP'li Sezai Temelli'den şehitlerimizle ilgili skandal sözler

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Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken, TELE1'de canlı yayına katılan HDP'li Sezai Temelli skandal sözler sarf etti.

SKANDAL SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken, TELE1'de canlı yayına katılan HDP'li Sezai Temelli skandal sözler sarf etti.

Temelli, '' Evet çetin bir bölge kış koşulları fakat bu koşullarda askeri hareketlilik aslında bir iktidar politikası. Dolayısıyla iktidar bir helikopter kazasıdır deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez.'' diyerek büyük bi skandala imza attı. Temelli'nin sözleri büyük tepki çekti.

Temelli, daha önce de "Burası vaad edilmiş topraklar, Musa tüm ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Türkler geldi bu toprakları da kuruttu.'' ifadelerini kulllanmıştı.

Etiketler : hdp sezai temelli tatvan helikopter kazası şehit
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