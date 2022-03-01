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01 Mart 2022 Salı 22:17:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 22:18:00

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

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PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Meclis Genel Kurul'daki oylama sonunda alınan kararla Güzel'in yargılanmasının önü açıldı.

Meclis Genel Kurulu, HDP'li Semra Güzel'le ilgili son sözü söyledi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 2 ayrı fezleke hazırlanmıştı.

Etiketler : HDP Meclis dokunulmazlık
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