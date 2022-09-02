HDP'li Semra Güzel MİT'in operasyonuyla yakalandı
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Semra Güzel'in sahte pasaport ile Edirne'ye giderken yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını açıkladı.
Bakan Soylu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı."
Sevgili Kılıçdaroğlu,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 2, 2022
Sana üzücü bir haberimiz var:
HDPKK'lı Semra Güzel enselendi.
Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı pic.twitter.com/dPstjJV8Yd
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