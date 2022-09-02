HDP'li Semra Güzel MİT'in operasyonuyla yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla HDP'li Semra Güzel'in yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı."