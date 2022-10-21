VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
SNHR raporu: Esed rejimi bir kısmı işkenceyle 3 binden fazla Filistinli mülteciyi öldürdü
Boğaziçi Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımı ve TRT destekli 11 film yarışacak
Güreşte dünya şampiyonasında 4 yıl sonra Nesrin Baş ile gelen altın
TCMB, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
"Türkiye'nin gaz merkezi olması, Moskova ve Ankara'nın çıkarına"
Dijital materyaldeki görüntüyü özel ekip çözdü, PKK'lı terörist yakalandı
Almanya Federal Meclisi enerji krizine karşı 200 milyar avroluk fonu onayladı
Franck Ribery, emekliye ayrıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımız gerçekten bir devrimcidir
İlham Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'e "Dostluk Nişanı"
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk saha çalışmasına Kocaeli'den başladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Bakan Bilgin: (Bartın'daki maden kazası) 6 müfettiş ve iş güvenliği uzmanıyla bunun üstüne gidiyoruz
Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 94,2 oldu
Mozambik'in ilk LNG sevkiyatı Avrupa ülkelerine yapılacak
HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
İsveç'ten Türkiye'ye mektup!
2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gönderme: Zevkle izliyoruz!
"Kimyasal silah iftirası"na sert tepki
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yük gemileri Sinop limanına demirledi
21 Ekim 2022 Cuma 15:55:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 15:55:00

HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 19 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmesinin ardından duruşma hazırlık zaptını tamamladı. Buna göre, Güzel'in tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, yargılama için 19 Aralık'ı belirledi.

İddianameye göre, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine, Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.

Etiketler : Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi TBMM Semra Güzel
Cannes'da yoğun ilgi

Cannes'da yoğun ilgi
1 yıl bıyıklı gezecek

1 yıl bıyıklı gezecek
Marmaris'ten iyiyim pozu

Marmaris'ten iyiyim pozu
'Başarabilirsin' buluşması

'Başarabilirsin' buluşması
700 bin liralık anlaşma

700 bin liralık anlaşma
Diyarbakır kırmızısı

Diyarbakır kırmızısı
Estetik erkekleri unutturdu

Estetik erkekleri unutturdu
Çizgi film tadında klip

Çizgi film tadında klip
Aşka davet

Aşka davet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX