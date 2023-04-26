7'li kolisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ve onun destekleyicisi olan HDP'ye karşı bir tepki ortaya koymaması ve terör örgütü PKK elebaşlarının da Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları artarak sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun teröre karşı olan bu tutumu ise terör sevicilerin seçim için bebek katili, teröristbaşı Öcalan'a özgürlük söylemlerini ortaya çıkarıyor.

HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz, Bingöl'deki mitingde terörist başı Öcalan'ı kastederek ""Kürt sorununun demokratik çözümünün birinci muhatabı, sayın Abdullah Öcalandır. İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek; İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek" diye konuştu.

DBP vekili Aydeniz, "Buna inananlarla beraber siyaset yapalım" diyerek, 7'li koalisyon ve onun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderip, 14 Mayıs seçimi sonrası kendilerinin hedefledikleri kazanımları işaret etti.

HDP'NİN TERÖR SÖYLEMLERİNDE ORTAKLARI ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Seçim öncesi neredeyse bütün miting ve açıklamalarında özerklik talebi, teröristbaşı Öcalan ile terörden tutuklu Demirtaş'a özgürlük vadeden HDP ve onun yan partilerinin söylemlerine 7'li koalisyonun diğer partilerinden bir tepki verilmemesi dikkat çekmekte.

Seçim beyannamesinde bu teröristlerin yanında birçok terör suçlusunun da özgürlüğünü açıkça vadeden HDP'nin bu cesareti nereden aldığı ve söylemlerinin garantörlüğünü kimin yaptığı ise tartışmalara yol açmakta.

7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik PKK-KCK elebaşlarının aralıksız yaptığı destek açıklamaları ise bu denklemin ve kafalardaki soru işaretlerinin daha da keskinleşmesine neden olmakta.

KILIÇDAROĞLU HDP İLE ORTAK NOKTADA

Seçim beyannamesinde sınır içinde ve dışında terör operasyonlarının durmasını istediğini açıkça belirten HDP'nin bu isteği, geçmişte PKK'ya yönelik operasyonların sınır ötesinde uzatılmasına ilişkin tezkereye hayır oyu veren CHP tarafından kınanmadı.

Açıklamalarında devamlı Türkiye'nin sınırlarında terör örgütlerini barındırmamak için yaptığı harekatlara karşı çıkan Kılıçdaroğlu, PKK için son derece olumlu olacak olan 'askerlerimizin sınır içine çekilmesi' gerektiğini dile getiriyordu.

Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yapılan son görüşmede terör örgütü PKK destekçisi belediyelere uygulanan kayyumlara da son vereceklerini taahhüt ettiklerini açıklamıştı.