HDP'li Buldan'dan fıkra gibi açıklama: Ne kapanması ülkeyi yöneteceğiz

Terör örgüt PKK'ya destek veren HDP'nin kapatılma davası devam ediyor. PKK'lı terörsitlerin cenazelerin her daim boy gösteren, Kandil'in Meclis'teki savunuculuğu üstlenen HDP'den dün bu konu ile ilgili sürpriz bir çıkış geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tekirdağ'da partisi tarafından düzenlenen mitingde konuştu.

HDP'nin kapatılmayacağını aksine ülkeyi yöneteceğini iddia eden Buldan, şu ifadeleri kullandı;

"TÜRKİYE'YE CESARET VEREN TEK PARTİ"

"HDP kapatılacak bir parti midir? Hayır, HDP'yi kapatmaya sizin gücünüz yetmez. HDP Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın her yerinde kök salmış, filizlenmiş, Türkiye'nin geleceğine cesaret veren, umut dağıtan tek partidir.

"NE KAPANMASI ÜLKE YÖNETECEĞİZ"

Evet HDP kapanmaz, HDP kapatılamaz. Ne kapanması ya sevgili arkadaşlar, biz bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz, yönetmeye. Biz demokratik iktidarın bir parçası olmaya geliyoruz. Siz hala HDP'yi kapatmaktan bahsediyorsunuz."