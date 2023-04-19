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HDP'li Öztürk'ten skandal açıklamalar... "Öcalan'ı özgürleştireceğiz"
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19 Nisan 2023 Çarşamba 23:43:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 23:43:00

HDP'li Öztürk'ten skandal açıklamalar... "Öcalan'ı özgürleştireceğiz"

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Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı ve CHP'nin seçim ortağı HDP'den bir skandal açıklama daha geldi. Teröristbaşı Öcalan'ın özgürlük vaadini yineleyen HDP'nin milletvekili adayı Berdan Öztürk, "14 Mayıs bizim için tarihi bir seçim, bu yüzden her ses ve her oy önemli. İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz." dedi.

HDP'nin milletvekili adayı Berdan Öztürk, teröristbaşı ve bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük vaat etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamalarında bulunan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, 14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kala skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Seçimlerde aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP, son dönemlerde terörden tutuklu Demirtaş ve teröristbaşı Öcalan için özgürlük vaatlerini sıklaştırdı.

"ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

HDP'den vekil adayı olan Berdan Öztürk, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaat etti.

"14 Mayıs'ta bu zulme dur demek için Meclis'e gideceğiz. Bir oy barış için olacak. İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz. 14 Mayıs bizim için tarihi bir seçim, bu yüzden her ses ve her oy önemli. İmralı'yı kapatacağız, Öcalan'ı özgürleştireceğiz. Bizim bu sistemle derdimiz var. 100 yıllardır biz bedelini verdik."

Etiketler : 7'li koalisyon berdan öztürk hdp
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