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HDP'li Önder'den teröristlere özgürlük vaadi... "Emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim"
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22 Nisan 2023 Cumartesi 23:59:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 23:59:00

HDP'li Önder'den teröristlere özgürlük vaadi... "Emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim"

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Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, terörden tutuklulara özgürlük vaadini yineledi. HDP'li Önder, "Bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim." dedi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kala 7'li koalisyonun ortaklarından HDP'nin milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, terörden tutuklulara özgürlük vaadinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP, seçimleri kazanmaları durumunda teröristbaşı Öcalan'ın, terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'ın ve diğer tutuklu teröristlerin serbest bırakılacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle birlikte terör örgütü PKK'dan ve firari FETÖ'cülerden peş peşe tebrik ve destek mesajları gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nu "son umut" olarak gören terör örgütü PKK yandaşları, seçimlerin kazanılmasıyla birlikte tutuklu teröristlerin serbest bırakılacağını ve 100 yıllık cumhuriyetle "hesaplaşacaklarını" ilan etti.

HDP'Lİ ÖNDER'DEN TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK VAADİ

HDP'nin milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder de teröristlere özgürlük vaadini yineledi.

HDP'li Önder, "Her seçime tarihi bir seçim deniyor ya.. Gerçekten her seçim kendi içinde önemlidir. Ama artık bu var olma yok olma aşamasına geldi bizler için. Bu seçim bizim açımızdan onlarca yıllık emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim. Bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim. Önce bu." dedi.

Etiketler : sırrı süreyya önder hdp seçim
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