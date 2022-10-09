HDP'li Ömer Öcalan'dan Türk polis teşkilatına küstah sözler!

HDP, bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 24'ncü yıl dönümünde izinsiz gösteri yürüyüşü yapmak istedi.



Vatandaşları provoke etmeye yönelik hareketlerde bulunan gruba polis müdahale etti.

Yürüyüş sonrası konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Türk polisini tehdit etmeye kalktı.

"TEŞKİLATIN YAPILANDIRMASINDA ROL OYNAYACAĞIZ"

Türk polis teşkilatının yeniden yapılandırmasında rol oynayacaklarını iddia eden HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

"Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız."

" EL KOL HAREKETİ YAPMA BANA"

HDP'li Ömer Öcalan, polislerle kısa bir tartışmaya da girdi.

Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." ifadelerini kullandı.