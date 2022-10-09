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09 Ekim 2022 Pazar 23:30:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 23:30:00

HDP'li Ömer Öcalan'dan Türk polis teşkilatına küstah sözler!

Kaynak: Akşam

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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için aralarında HDP'li vekillerin de olduğu grup basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sırasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP'li Ömer Öcalan, Türk polis teşkilatını hedef göstererek, "Bu teşkilatın yapılandırmasında rol oynayacağız" ifadelerini kullandı.

HDP, bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 24'ncü yıl dönümünde izinsiz gösteri yürüyüşü yapmak istedi.

Vatandaşları provoke etmeye yönelik hareketlerde bulunan gruba polis müdahale etti.

Yürüyüş sonrası konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Türk polisini tehdit etmeye kalktı.

"TEŞKİLATIN YAPILANDIRMASINDA ROL OYNAYACAĞIZ"

Türk polis teşkilatının yeniden yapılandırmasında rol oynayacaklarını iddia eden HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

"Faşizme karşı mücadele edeceğiz. Halka hizmet etmeyen, AK Parti'ye hizmet eden bu teşkilatın da yapılandırmasında rol oynayacağız."

" EL KOL HAREKETİ YAPMA BANA"

HDP'li Ömer Öcalan, polislerle kısa bir tartışmaya da girdi.

Öcalan, "Ben milletvekiliyim. El, kol hareketi yapma bana." ifadelerini kullandı.

Etiketler : HDP ömer öcalan türk polisi
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