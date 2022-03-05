HDP'li Kaya'nın oğlu uyuşturucuyla yakalandı

Muhammet Mücahid Saatçioğlu'nun, 24 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.



4 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Sabah'ın haberine göre 24 Şubat'ta İzmir'e gitmek için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanına gelen Saatçioğlu'nun üzerinde havaalanında yapılan rutin kontroller sırasında yaklaşık 4 gram esrar ele geçirildi.

İBB'DE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİ



Bu kapsamda ifadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.