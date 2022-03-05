HDP'li Kaya'nın oğlu uyuşturucuyla yakalandı
Kaynak: Sabah
HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu, havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. İfadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.
Muhammet Mücahid Saatçioğlu'nun, 24 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.
4 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Sabah'ın haberine göre 24 Şubat'ta İzmir'e gitmek için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanına gelen Saatçioğlu'nun üzerinde havaalanında yapılan rutin kontroller sırasında yaklaşık 4 gram esrar ele geçirildi.
İBB'DE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİ
Bu kapsamda ifadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.