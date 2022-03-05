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05 Mart 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 11:00:00

HDP'li Kaya'nın oğlu uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: Sabah

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HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu, havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. İfadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.

Muhammet Mücahid Saatçioğlu'nun, 24 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.

4 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Sabah'ın haberine göre 24 Şubat'ta İzmir'e gitmek için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanına gelen Saatçioğlu'nun üzerinde havaalanında yapılan rutin kontroller sırasında yaklaşık 4 gram esrar ele geçirildi.

İBB'DE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİ

Bu kapsamda ifadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.

Etiketler : hdp hüda kaya uyuşturucu
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