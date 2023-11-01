HDP eski Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emri" kapsamında İstanbul havalimanında gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan sorgunun ardından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.