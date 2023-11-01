HDP eski Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı
Kaynak: IHA
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen terör eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emri" kapsamında İstanbul havalimanında gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan sorgunun ardından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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