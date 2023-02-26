HDP'li eski vekilden Konya Belediyesi'ne övgü

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26 Şubat 2023 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 11:45:00

HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder'den Konya Belediyesi'ne övgü

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Halk TV'ye katılan HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder, deprem bölgesinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin canhıraş çalıştığını gördüğünü belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bütün Türkiye, deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı. Birçok belediye de deprem bölgesine yardım göndererek, depremzedelerin yaralarını sardı. O belediyelerden biri de Konya Büyükşehir Belediyesi'ydi.

Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren teyakkuza geçen Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak sabaha karşı arama-kurtarma ekiplerini bölgeye göndermişti.

Halk TV'ye katılan HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder de, deprem bölgesinde yaşadıklarını ve gördüklerini anlattı.

Önder, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede canhıraş çalıştığını gördüğünü belirterek şöyle konuştu: "Konya Belediyesi, canını dişine takıp, insan üstü bir çabayla bir sürü şey yaptı. Ben bunları görmezden mi geleyim?"

Etiketler : konya büyükşehir belediyesi deprem deprem bölgesi sırrı süreyya önder halk tv

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