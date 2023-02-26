HDP'li eski vekilden Konya Belediyesi'ne övgü

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bütün Türkiye, deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı. Birçok belediye de deprem bölgesine yardım göndererek, depremzedelerin yaralarını sardı. O belediyelerden biri de Konya Büyükşehir Belediyesi'ydi.

Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren teyakkuza geçen Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak sabaha karşı arama-kurtarma ekiplerini bölgeye göndermişti.

Halk TV'ye katılan HDP'li eski vekil Sırrı Süreyya Önder de, deprem bölgesinde yaşadıklarını ve gördüklerini anlattı.

Önder, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede canhıraş çalıştığını gördüğünü belirterek şöyle konuştu: "Konya Belediyesi, canını dişine takıp, insan üstü bir çabayla bir sürü şey yaptı. Ben bunları görmezden mi geleyim?"