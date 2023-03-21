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21 Mart 2023 Salı 14:31:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 14:31:00

HDP'li Ahmet Türk'ten haddini aşan sözler: Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir

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6'lı koalisyon ile pazarlık masasına oturan HDP, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymadığını bir kez daha gösterdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in ardından bir skandal açıklama da partinin ağır toplarından Ahmet Türk'ten geldi.

HDP'li Ahmet Türk, terör sloganlarının atıldığı Diyarbakır'daki Nevruz programında skandal ifadeler kullandı.

"BU NEVRUZ VE BU DÖNEM SAYIN ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞME DÖNEMİDİR"

HDP'li Ahmet Türk, terör sloganlarının atıldığı Diyarbakır'daki Nevruz programında skandal ifadeler kullandı. Türk, HDP'li Ahmet Türk, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir, bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız" dedi.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İzmir'de Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmada, Öcalan'a selam gönderirken, İstanbul'da konuşan Pervin Buldan ise, "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

HDP'Lİ ÖNDER: ÖCALAN'A SELAM OLSUN

İzmir'de terör gösterisine dönen Nevruz kutlamasında konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Skandal görüntülerin yaşandığı Nevruz kutlamasında Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da... Başta kadın yoldaşlarımız olmak üzere, tutsak olan seçilmişlerimizi, yoldaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır." dedi.

BULDAN: ÖCALAN'IN AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİTİ KALDIRILSIN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, teröristbaşı Öcalan'a selam gönderip skandal ifadeler kullanmıştı. Buldan; "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi

Etiketler : Ahmet Türk HDP Nevruz Sırrı Süreyya Önder

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