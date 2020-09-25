HDP'li 7 vekil için fezleke düzenlenecek

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte MYK üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden 20'sinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, firari olan şüphelilerin bir kısmının PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı, bir kısmının da yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Bu şüpheliler yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulunulacaktır. Yurt içinde olduğu anlaşılan bir şüphelinin de yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.



Açıklamada ayrıca, "Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecektir. Ayrıca olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olup da hâlen başka suçlardan tutuklu/hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 4 şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verlidi.