İlk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için her yolu deniyor.

Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 7 maddelik protokol karşılığı destek sözü alan Kılıçdaroğlu hem HDP'ye hem de Özdağ'a birbiriyle ters düşen vaatler vermiş oldu.

Diyarbakır'da konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ümit Özdağ'ın ne söylediği ile ilgilenmediklerini söyledi.

"ÖZDAĞ'IN IRKÇI SÖYLEMİNE TAKILMIYORUZ"

İkinci turda Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdüreceklerini açıklayan HDP'li Pelvin Buldan, Özdağ'ın söylediklerinin bir önemi olmadığını önemli olanın Kılıçdaroğlu'nun kendilerine verdiği sözler olduğunu vurguladı. Buldan şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu'nun her iki tarafa da birbiriyle ters düşen vaatlerde bulunmasından rahatsızlık duymayan Buldan, "Ümit Özdağ son günlerde evet ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın biçimde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığını bir kez daha ortaya koyuyor. Ve Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunları asla ve asla bu oyunlara gelmeyeceğiz" dedi.