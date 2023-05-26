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26 Mayıs 2023 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 18:00:00

HDP'den 'protokol' değerlendirmesi: Önemli olan Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözler! "Özdağ'a takılmıyoruz"

Kaynak: aksam.com.tr

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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den, Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki protokole ilişkin açıklama geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, “Ümit Özdağ'ın faşist söylemlerine takılmıyoruz” dedi. İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini belirten Buldan, "Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu sözlerdir" ifadelerini kullandı.

İlk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için her yolu deniyor.

Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 7 maddelik protokol karşılığı destek sözü alan Kılıçdaroğlu hem HDP'ye hem de Özdağ'a birbiriyle ters düşen vaatler vermiş oldu.

Diyarbakır'da konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ümit Özdağ'ın ne söylediği ile ilgilenmediklerini söyledi.

"ÖZDAĞ'IN IRKÇI SÖYLEMİNE TAKILMIYORUZ"

İkinci turda Kılıçdaroğlu'na desteklerini sürdüreceklerini açıklayan HDP'li Pelvin Buldan, Özdağ'ın söylediklerinin bir önemi olmadığını önemli olanın Kılıçdaroğlu'nun kendilerine verdiği sözler olduğunu vurguladı. Buldan şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu'nun her iki tarafa da birbiriyle ters düşen vaatlerde bulunmasından rahatsızlık duymayan Buldan, "Ümit Özdağ son günlerde evet ırkçı, faşist söylemleri çok yaygın biçimde kullanıyor. Kürt halkına düşmanlığını bir kez daha ortaya koyuyor. Ve Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunları asla ve asla bu oyunlara gelmeyeceğiz" dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan seçim kemal kılıçdaroğlu ümit özdağ hdp pelvin buldan
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