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HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye mesaj! Rahatsızlık gözler önüne serilecek
27 Eylül 2021 Pazartesi 14:31:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 15:04:00

HDP'den Millet İttifakı'na rest: İttifak arayışımız yok!

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HDP, 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ve sonrasına dönük tavrını ve ilkelerini bir toplantı ile duyurdu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, ittifak arayışında olmadıklarını belirtti.

HDP seçimlerde tutumunu da ortaya koyan deklarasyonunu açıkladı. Toplantıda HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklamalarda bulundu. HDP, Millet İttifakı'na deklarasyonunda net mesaj gönderdi.

"İTTİFAK ARAYIŞIMIZ YOK"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin ittifaka bakış açısını değerlendirdi. Buldan, "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" dedi.

CHP, HDP'Yİ İTTİFAKTA İSTİYOR

CHP, HDP'yi 2023 seçimlerinde anahtar parti olarak görüyor. HDP'nin desteğini almak isteyen CHP tüm formülleri masaya yatırıyor. İYİ Parti ise HDP'nin ittifakta yer almasını istemiyor. HDP, mahalli idareler seçimlerinde olduğu gibi kapalı kapılar ardında bir ittifaka sıcak bakmazken, ittifaka girmek için şartları olduğunu bildiriyor. HDP'den bugün gelen, "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" açıklaması sonrası CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Etiketler : HDP seçim HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan CHP İYİ Parti
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