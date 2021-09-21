Ortak İmralı'yı gösterdi

Terör örgütü PKK ile organik ilişkisi bulunduğu iddiasıyla hakkında kapatılma davası açılan HDP, meşruiyetini bir kez daha tartışmaya açan açıklama yaptı. Millet İttifakı'nın 'gizli' ortakları arasında yer alan HDP, büyük ortak CHP'nin Kürt sorununun çözümü konusundaki çıkışına olumsuz cevap verdi. HDP bir kez daha adres olarak PKK ve onun elebaşını gösterdi.

'SORUNU ÇÖZEBİLİRİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Bu sorun çözülecekse, meşru bir organla, HDP ile çözebiliriz. Bu nedenle HDP'nin, Meclis'te olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

HDP'DEN YANIT

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına yanıt akşam saatlerinde, HDP'nin bir önceki Eş Genel Başkanlığını da yapan Sezai Temelli'den geldi.

DEMOKRATİK ÖNERİ!

Temelli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir" dedi.

ÖZTRAK HDP'DE ISRAR ETTİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'nin CHP'ye 'çözüm' için terörist başı Öcalan'ı adres göstermesine hiç değinmeyerek, yine HDP'yi işaret etti. Öztrak şunları söyledi: "Bize göre çözümün adresi TBMM'dir. Teröristle pazarlık yapılarak bu sorunu çözemezsiniz. Siyasi partiler bu sorunu TBMM'de çözecektir. HDP de bu partilerden biridir."