HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Özdağ, yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.

YSP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Halk TV'de katıldığı programda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik? Milyonlarca insandan Kılıçdaroğlu'na oy istedik, 'Bir oy YSP'ye (HDP) bir oy Kılıçdaroğlu'na dedik. Bırakın bizi kendi arkadaşları bile bilmiyor. Bunu korkunç buluyorum. Bizim partimiz Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sunduğu şartları asla kabul etmez."