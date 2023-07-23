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HDP'den ‘gizli protokol' tepkisi
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23 Temmuz 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 08:15:00

HDP'den ‘gizli protokol' tepkisi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Ümit Özdağ, ittifak görüşmelerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı konusunda ‘gizli protokol' yaptıklarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ittifak ortaklarından büyük tepki çekerken, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP de tartışmaya dahil oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ittifak görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı konusunda 'gizli protokol' yaptıklarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında Özdağ ile gizli protokol imzaladıklarını ve bundan kimsenin haberinin olmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ittifak ortaklarından büyük tepki çekerken, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP de tartışmaya dahil oldu. HDP eski eş Genel Başkanı Sezai Temelli "Bu bir yerde bize siyasetin sefaletini, muhalefetin neden başarısız olduğunu gösteriyor. Bu ilişkilerin bu şekilde sürdürülmüş olması da bizi rahatsız ediyor" dedi.

Etiketler : chp hdp kemal kılıçdaroğlu ümit özdağ sezai temelli
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