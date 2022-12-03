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03 Aralık 2022 Cumartesi 09:20:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 09:20:00

HDP'den 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı! "İYİ Parti'den hazzetmiyoruz ama bağrımıza taş bastık"

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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HDP'li Garo Paylan, “İYİ Partililerden hiç hazzetmiyoruz ama bağrımıza taş basıyoruz” dedi, 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı yaptı.

AK Parti'nin HDP'ye başörtüsü düzenlemesi nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İYİ Partili vekillerle tartışmalar yaşayan HDP'li Garo Paylan, katıldığı yayında yeni değerlendirmelerde bulundu. Aday belirleme çalışmalarına başladıklarını söyleyen Paylan, birinci tercihlerinin 'Altılı masa' ile ortak aday çıkarmak olduğunu söyledi.

Paylan "Ortak bir aday fikrinde buluşursak birinci turda en az %60 oyla kazanacağımızı iddia ediyoruz" dedi. İYİ Parti ile bir araya gelmenin HDP için zor bir adım olacağını ifade eden HDP'li Paylan, "Yani İYİ Partililer bizden hazzetmiyor da biz İYİ Partililerden hazzediyor muyuz? Hayır, hiç hazzetmiyoruz ama bağrımıza taş basıyoruz" dedi.

Altılı masaya uzlaşma çağrısında bulunan Paylan, "Altılı masa bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse yol haritası konusunda en azından önerilerini ortaya koyup uzlaşıp HDP'nin önerileri ile müzakere etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oluşacak cumhurbaşkanı adayı konusunda da kapsayıcı bir cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. İP Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Paylan ile canlı yayında tartışmış, HDP'nin tutumlarından ve söylemlerinden rahatsız olduklarını söylemişti.

Etiketler : iyi parti garo paylan hdp
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