HDP/DEM'in şovu AFAD'dan döndü

Diyarbakır'da 2019'da görevden alınarak, yerine kayyum atanan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya, 20 Şubat'ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı deprem konutlarının kura çekiminde 3+1 ev çıktı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Mızraklı, evi istemediğini, evin başka bir hak sahibine verilmesini istedi.

'BAŞVURMANIZ YETERLİ'

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü ise Mızraklı'ya "Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir" cevabını verdi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı cezaevinde bulunuyor. Terör örgütü üyeliğinden 9 yıl 4 ay ceza alan Mızraklı cezaevinde bulunuyor.